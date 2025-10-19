کووت؛ شارێکی بێخزمەتگوزاری
گەڕەکی سەید حەکیم لە پارێزگای کووت، بە فەرمی بە ناوی باپیری عەمار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەوەیە، کوچە و کۆڵانەکانی لە سەرەتاییترین خزمەتگوزارییەکان بێبەشن و دانیشتووانەکەی هیچ هیوایەکیان بە حکوومەت نەماوە.
+ ئەبو خزر، هاووڵاتی، بە کوردستان 24ـی گوت:
بۆ کوێ ئەڕۆی قیرتاو کۆنکرێتە، تەنها لای ئێمە نەبێ لە پلانی حکوومەت دەرکراوین و لە بیرکراوین ، ئاستی ماڵەکەم لە شەقامەکە نزم ترە، ئەگەر باران ببارێت پڕ ماڵەکەم دەبێت ئاو، ژیانم زۆر خراپە مووچەش بەشم ناکات.
سەلیم عەلی، هاووڵاتییەکی دەیکە دەڵێت:
ئەم گەڕەکە، گەورەترین گەڕەکی کووتە ، تەنانەت لە سەرژمێریش دەرکەوتوە کە زۆرترین ژمارەی دانشتووی هەیە ، تەنها یەک قوتابخانە لێرە هەیە ئەویش نوێیە و سێ ساڵە نەکراوەتەوە، مناڵەکانمانیش لە کەرەڤانە دەخوێنن ، خۆشتان ئەزانن دۆخی ناو کەرەڤانە چۆنە زۆر خراپە.
تاوەکو زیاتر بچینە ناو شارەکە نەهامەتی زیاتر دەبینرێت..گەڕەکی نەوتیش لە هەمان دۆخدایە لە ئێستاوە ترسی قوڕ و لیتەی زستان و ڕوودانی لافاویان لێ نیشتووە.
هاشم عگێلی، هاووڵاتی، دەڵێت:
نە قیرتاو هەیە نە کۆنکرێت و نە ئاوەڕۆ؛ زستانان دەبێتە قوڕا. من خێزانەکەم نەخۆشە، بۆنی پیسی چاڵکاو و زبڵ زۆر خراپە بۆی، بەس نازانم چی بکەم.
عەلاوی ئیدریس، دانیشتوویەکەی دیکەی ئەو گەڕەکە، دەڵێت:
ئاوەڕۆی گەڕەکێ تر دەڕێژنە ناو گەڕەکەکەی ئێمە، بە بەڕێوبەری ئاوەڕۆ و قایمقام و پارێزگار و تەنانەت سەرۆک وەزیرانیشمان گوت، سوودی نەبوو. منداڵەکانم ناتوانن بچنە قوتابخانە بەهۆی ئەو ئاوەڕۆ و پیسییەوە.
نزیکەی 500 هەزار کەس دانیشتووی 40 گەڕەکی شاری کووتن، زیاتر لە %20یان لە ژێر هێڵی هەژاریەوەن لە زۆربەی مافە سەرەتایەکانی ژیان بێبەشن.
حەمید خزەیر، هاوڵاتییەکی دیکەش بە کوردستان 24ـی گوت:
حاڵی هەموو گەڕەکەکان ئاوهایە.. گەڕەکەکەمان 12 هەزار دانشتووی هەیە ، ئاخر گوناحمان چییە ، شەقامەکەمان خراپە و چاکی ناکەن ، کارەبامان نییە و لە گەڕەکێکی ترەوە ڕام کێشاوە.
شیفا عەبدولکەریم، چالاکوان، دەڵێت:
ئەم گەڕەکانە نە کارەبایان هەیە ، نە خزمەتگوزاری ، نە ئاو نە ئاوەڕۆ نە قیرتاو ، بەس باران ببارێت ئیتر لافاوە و مناڵەکانمان ناتوانن بچنە قوتابخانە ، قوتابخانەکانیشمان حاڵیان زۆر خراپە ، هەموو کەرەڤانیە و دوو دەوام و سێ دەوامی تیا دەکرێت ، بەهاوین گەرمە و بە زستان ساردە.
قەزای کووت ناوەندی پارێزگای واستە، لە کاتێکدا خزمەتگوزاریی سەرەتایی لە زۆربەی گەڕەکەکانی بەدی ناکرێن و زۆربەی دانیشتووانی هەژارن هەرچەند پارێزگایەکی دوڵەمەندە بە دەیان سەرچاوەی سامانی سروشتیی وەکو نەوت و غاز و لە بەرهەمهێنانی دا بەشدارێکی دیاری کۆی بەرهەمهێنانی عێراقە، ئەمە جگە لەوەی کە لە ڕووی کشتوکاڵی و ئاژەڵداریشەوە دەوڵەمەندە.