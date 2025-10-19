کووت؛ شارێکی بێخزمەتگوزاری

پێش 7 خولەک

گەڕەکی سەید حەکیم لە پارێزگای کووت، بە فەرمی بە ناوی باپیری عەمار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەوەیە، کوچە و کۆڵانەکانی لە سەرەتاییترین خزمەتگوزارییەکان بێبەشن و دانیشتووانەکەی هیچ هیوایەکیان بە حکوومەت نەماوە.

+ ئەبو خزر، هاووڵاتی، بە کوردستان 24ـی گوت:

بۆ کوێ ئەڕۆی قیرتاو کۆنکرێتە، تەنها لای ئێمە نەبێ لە پلانی حکوومەت دەرکراوین و لە بیرکراوین ، ئاستی ماڵەکەم لە شەقامەکە نزم ترە، ئەگەر باران ببارێت پڕ ماڵەکەم دەبێت ئاو، ژیانم زۆر خراپە مووچەش بەشم ناکات.

سەلیم عەلی، هاووڵاتییەکی دەیکە دەڵێت:

ئەم گەڕەکە، گەورەترین گەڕەکی کووتە ، تەنانەت لە سەرژمێریش دەرکەوتوە کە زۆرترین ژمارەی دانشتووی هەیە ، تەنها یەک قوتابخانە لێرە هەیە ئەویش نوێیە و سێ ساڵە نەکراوەتەوە، مناڵەکانمانیش لە کەرەڤانە دەخوێنن ، خۆشتان ئەزانن دۆخی ناو کەرەڤانە چۆنە زۆر خراپە.

تاوەکو زیاتر بچینە ناو شارەکە نەهامەتی زیاتر دەبینرێت..گەڕەکی نەوتیش لە هەمان دۆخدایە لە ئێستاوە ترسی قوڕ و لیتەی زستان و ڕوودانی لافاویان لێ نیشتووە.

هاشم عگێلی، هاووڵاتی، دەڵێت:

نە قیرتاو هەیە نە کۆنکرێت و نە ئاوەڕۆ؛ زستانان دەبێتە قوڕا. من خێزانەکەم نەخۆشە، بۆنی پیسی چاڵکاو و زبڵ زۆر خراپە بۆی، بەس نازانم چی بکەم.

عەلاوی ئیدریس، دانیشتوویەکەی دیکەی ئەو گەڕەکە، دەڵێت:

ئاوەڕۆی گەڕەکێ تر دەڕێژنە ناو گەڕەکەکەی ئێمە، بە بەڕێوبەری ئاوەڕۆ و قایمقام و پارێزگار و تەنانەت سەرۆک وەزیرانیشمان گوت، سوودی نەبوو. منداڵەکانم ناتوانن بچنە قوتابخانە بەهۆی ئەو ئاوەڕۆ و پیسییەوە.

نزیکەی 500 هەزار کەس دانیشتووی 40 گەڕەکی شاری کووتن، زیاتر لە %20یان لە ژێر هێڵی هەژاریەوەن لە زۆربەی مافە سەرەتایەکانی ژیان بێبەشن.

حەمید خزەیر، هاوڵاتییەکی دیکەش بە کوردستان 24ـی گوت:

حاڵی هەموو گەڕەکەکان ئاوهایە.. گەڕەکەکەمان 12 هەزار دانشتووی هەیە ، ئاخر گوناحمان چییە ، شەقامەکەمان خراپە و چاکی ناکەن ، کارەبامان نییە و لە گەڕەکێکی ترەوە ڕام کێشاوە.

شیفا عەبدولکەریم، چالاکوان، دەڵێت:

ئەم گەڕەکانە نە کارەبایان هەیە ، نە خزمەتگوزاری ، نە ئاو نە ئاوەڕۆ نە قیرتاو ، بەس باران ببارێت ئیتر لافاوە و مناڵەکانمان ناتوانن بچنە قوتابخانە ، قوتابخانەکانیشمان حاڵیان زۆر خراپە ، هەموو کەرەڤانیە و دوو دەوام و سێ دەوامی تیا دەکرێت ، بەهاوین گەرمە و بە زستان ساردە.

قەزای کووت ناوەندی پارێزگای واستە، لە کاتێکدا خزمەتگوزاریی سەرەتایی لە زۆربەی گەڕەکەکانی بەدی ناکرێن و زۆربەی دانیشتووانی هەژارن هەرچەند پارێزگایەکی دوڵەمەندە بە دەیان سەرچاوەی سامانی سروشتیی وەکو نەوت و غاز و لە بەرهەمهێنانی دا بەشدارێکی دیاری کۆی بەرهەمهێنانی عێراقە، ئەمە جگە لەوەی کە لە ڕووی کشتوکاڵی و ئاژەڵداریشەوە دەوڵەمەندە.