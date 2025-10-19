زێلێنسکی: پوتن هاوشێوەی حەماسە، بەڵام بەهێزترە
سەرۆکی ئۆکرانیا ڕایگەیاند، سەرۆکی ڕووسیا وەکوو حەماسە، بەڵام لەو گرووپە بەهێزترە، دەشڵێت، ئەو سەرۆکی تەنیا لە خەڵکەکەی دەترسێت چونکە دەیەوێت بۆ هەمیشە وەک سەرۆک بمێنێتەوە
ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا، لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ کەناڵی "NBC News"، داوای لە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا کرد پێویستە فشارەکانی لەسەر ڤلادیمیر پوتن، سەرۆکی ڕووسیا زیاتر بکات، زێلێنسکی ڕایگەیاند "پوتن هاوشێوەی حەماسە بەڵام بەهێزترە".
زێلێنسکی جەختی لەوە کردەوە ئۆکرانیا لەم جەنگەدا نەدۆڕاوە و پوتنش براوە نەبووە؛ ئاماژەی بەوەش کرد سوپای ڕووسیا "ئێستا لە دۆخێکی لاوازدایە". بە گوتەی زێلێنسکی، لە سەرەتای جەنگەکەوە، ڕووسیا توانیویەتی تەنیا لە %1ی خاکی ئۆکرانیا داگیر بکات، بەڵام لە بەرانبەردا 1.3 ملیۆن کەسی لەدەستداوە.
سەرۆکی ئۆکرانیا گوتیشی، "من تێناگەم بۆچی سەرۆکی گەورەترین وڵاتی جیهان پێویستی بە چەند کیلۆمەترێک خاکی زیاترە. ئەم جەنگە لەسەر خاک نییە، بەڵکوو لەسەر سەربەخۆیی ئێمەیە."
زێلێنسکی لە درێژەی قسەکانیدا باسی لەوە کرد، "پوتن تەنیا لە خەڵکی خۆی دەترسێت، چونکە دەیەوێت تا مردن سەرۆک بێت. ئەو پێویستی بە پشتیوانی خەڵکەکەیتی، هەر بۆیەش پشتی بە بەردەوامی ئەم جەنگە بەستووە."
سەبارەت بە داواکاریی ئۆکرانیا بۆ وەرگرتنی مووشەکی تۆماهۆکی ئەمەریکی، زێلێنسکی ئاشکرای کرد، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا "ڕەتی نە کردووەتەوە مووشەکی تۆماهۆکمان بداتێ، بەڵام بۆ ئەمڕۆش قبووڵی نەکردووە". ئەم لێدوانە دوای کۆبوونەوەکەی نێوان زێلێنسکی و ترەمپ ڕۆژی هەینی 17ی تشرینی یەکەمی 2025، لە کۆشکی سپی دێت. زێلێنسکی پێشتر پێشنیازی کردبوو ئۆکرانیا لە بەرانبەر وەرگرتنی مووشەکی تۆماهۆکدا، فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی پێشکەوتووی خۆی بداتە ئەمەریکا.
سەرۆکی ئۆکرانیا پێی وایە پوتن "دەترسێت لەوەی ئەمەریکا تۆماهۆکمان بداتێ."هەروەها ئامادەیی خۆی دەربڕی بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی نێوان ترەمپ و پوتن لە بوداپێستی پایتەختی هەنگاریا.