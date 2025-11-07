ترەمپ: ئێران داوای هەڵگرتنی سزاکانی کردووە

پێش 7 خولەک

سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند، ئێران داوای کردووە ئەو گەمارۆ و سزایانەی بەسەریان سەپێندراون هەڵبگیرێن و ئامادەیی خۆشی بۆ دانوستان لەم بارەیەوە ڕاگەیاند.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، لە کۆشکی سپی بە ڕۆژنامەنووسانی ڕاگەیاند، بەهۆی سەپاندنی سزا و گەمارۆی توند بەسەر ئێران دۆخی ئەو وڵاتە سەخت بووە و ڕووبەڕووی کێشەی گەورە بوونەتەوە، بۆیە سەرکردەکانی ئەو وڵاتە چەند جارێک داوای هەڵگرتنی سزاکانیان کردووە.

گوتیشی: دەبێت سەرەتا دۆخەکە هەڵبسەنگێنم، بەڵام بە ئەستەمیشی نابینم و دەکرێت سزاکان هەڵبگرین، چونکە لە بنەڕەتدا دژی ئەم بابەتە نیم؛ هەروەها ترەمپ پێشتریش لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوزی ئەمەریکی ئامادەیی خۆی لەو بارەوە پیشان دابوو و ڕاگەیاندبوو، ئەگەر ئێران کارە ڕاستەکە بکات، گەمارۆکان هەڵدەوەشێنێتەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە دووشەممە 3ـی تشرینی دووەمی 2025، عەلی خامنەیی، ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران، هەبوونی پەیوەندی لە نێوان ئێران و ئەمەریکا ڕەت کردەوە و گوتی: ناکۆکییەکانی نێوانمان ڕیشەییە، نەک تەکتیکی؛ ئەمەش لە وەڵامی لێدوانێکی سەرۆکی ئەمەریکا دێتە کە ڕایگەیاندبوو، باوەڕی وایە تاران خوازیاری مامەڵە کردنە لەگەڵ واشنتن.

خامنەیی ئاماژەشی دابوو، تاوەکوو ئەمەریکا پاڵپشتی ئیسرائیل بکات و بنکەی سەربازی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەبێت و دەست لە کاروبارەکانی ناوچەکە وەربدات هیچ ئەگەرێک بۆ هاوکاری لە نێوان تاران و واشنتن نابێت.

بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵمانیا لە 28ـی ئاب پرۆسەی میکانیزمی سەپاندنەوەی سزاکانی نەتەوە یەکگرتووەکان سەر ئێران (سناپباک)یان چالاک کردەوە و 30 ڕۆژ مۆڵەتییان دایە ئەو وڵاتە پابەندبوونی خۆی دووپات بکاتەوە، ئەوان تارانیان بەوە تۆمەتبار کرد کە پابەندیی ڕێککەوتنی 2015ـی لەگەڵ نەبووە کە ئامانج لێی ڕێگریکردن بوو لە پەرەپێدانی چەکی ئەتۆمی، بەڵام ئێران ئەمە ڕەت دەکاتەوە.

ڕۆژی 22ـی حوزەیران 2025، ئەمەریکا سێ دامەزراوەی ئەتۆمی ئێرانی بە ئامانج گرت کە بریتی بوون لە، وێستگەی پیتاندنی یۆرانیۆمی فۆردۆ، دامەزراوەی ئەتۆمی نەتەنز و ناوەندیی تەکنۆلۆژیای ئەسفەهان لەژێر ناوی "ئۆپەراسیۆنی چەکوشی نیوەشەو".