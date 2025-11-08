لە کەرکووک زیاتر لە 600 مامۆستای خۆبەخش خەڵات کران

پێش 15 خولەک

لە ڕێوڕەسمێکدا کە بە بۆنەی پشتیوانیکردنی خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕێکخرابوو، زیاتر لە 600 مامۆستای خۆبەخش خەڵات کران. ئەم بۆنەیە جەختی لەسەر گرنگیی بەردەوامیی خوێندنی کوردی لە شارەکە و هەوڵە بەردەوامەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پشتیوانیکردنی ئەم کەرتە کردەوە.

کامەران عەلی، بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە کەرکووک، بە کوردستان24ـی ڕایگەیاند: "لە دوای ساڵی 2003ەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەردەوام پشتیوانی خوێندنی کوردیی لە کەرکووک کردووە، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەگەر پشتیوانییەکانی حکومەتی هەرێم نەبوایە، خوێندنی کوردی نەیدەتوانی بەم شێوەیە لەسەر پێی خۆی بوەستێت.

گوتیشی: ژمارەی قوتابخانە کوردییەکان لە یەک قوتابخانەوە بۆ 558 قوتابخانە بەرزبووەتەوە و زیاتر لە 100 هەزار قوتابی لەخۆدەگرێت.

کامەران عەلی باسی لەوەشکرد، حکوومەتی هەرێم لە هەموو ڕوویەکەوە هاوکاری کردووین، لەوانە دابینکردنی پێداویستی، مووچە و بودج، لەمساڵدا زیاتر لە 1100 مامۆستا بە گرێبەست دامەزرێندراون و نزیکەی یەک ملیۆن پەرتووک دابینکراوە.

ڕاشیگەیاند، بڕیارەکەی سەرۆکی حکوومەت دەربارەی دابینکردنی زەوی بۆ مامۆستایان و فەرمانبەرانی خوێندنی کوردی کە ژمارەیان دەگاتە پێنج هەزار و 841 کەس، مێژوویی بوو.

ڕەشاد فەقێ عەلی، بەرپرسی ناوچەی مامۆستایانی پارتی لە کەرکووک، سوپاسی مەسرور بارزانی کرد بۆ پشتیوانییە بەردەوامەکانی و ڕایگەیاند: "ئەمڕۆ دیارییەکی تایبەتی بەڕێزیانمان گەیاندە زیاتر لە 600 مامۆستای خۆبەخش." هەروەها گوتی: پارتی هەمیشە پشتیوانی خوێندنی کوردی بووە لە کەرکووک و خزمەتکردنی مامۆستایانی بە ئەرکی خۆی زانیوە.

دەشڵێت: ئەم ڕێزلێنانە لە کاتێکدایە کە خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕووبەڕووی چەندین کێشە بووەتەوە، لەوانە کەمیی باڵەخانەی قوتابخانە و دواکەوتنی مووچەی مامۆستایان، سەرەڕای ئەم ئاستەنگانە، هەوڵەکان بۆ پاراستن و پەرەپێدانی خوێندنی کوردی لەم شارە فرە نەتەوەییەدا بەردەوامە.

