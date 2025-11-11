ئەنجامەکانی دەنگدان لە بنکەی دەنگدانی مەئمون دەباغ
بنکەی مەئمون دەباغ لە هەولێر ئەنجامەکان بەمشێوەیە:
وێستگەی 1
یەکێتی 24
هەڵویست 36
پارتی 166
یەکگرتوو 20
نەوەی نوێ 17
وێستگەی 2
یەکێتی 25
هەلوێست 36
پارتی 179
یەکگرتو 29
نەوەی نوێ 26
وێستگەی 3
یەکێتی 23
هەڵوێست 41
پارتی 189
یەکگرتو 15
نەوەی نوێ 9
وێستگەی 4
یەکێتی 28
هەڵویست 27
پارتی
225
یەکگرتو 14
نەوەی نوێ 13
وێستگەی 5
یەکێتی 23
هەڵوێست 39
پارتی 180
یەکگرتوو 25
نەوەی نوێ 15
وێستگەی 6
یەکێتی 222
هەڵوێست 29
پارتی 179
یەکگرتوو 17
نەوەی نوێ 20
وێستگەی 7
یەکێتی 23 دەنگ
هەلوێست 30 دەنگ
پارتی 135 دەنگ
یەکگرتوو 9
نەوەی نوێ 13
پارتئ 1253
هەلویست 238
یەکیتی 146
نەوی نوێ 113
یەکگرتو 129
قوتابخانەیەی خانەوادەی شەهیدانی یەکێتی لە هەولێر
پارتی 302 دەنگ
یەکێتی 232 دەنگ
نوێ دەکرێتەوە..