پارتی 800 هەزار دەنگی تێپەڕاند
ئەنجامەکانی دەنگدان لە بنکەی دەنگدانی مەئمون دەباغ

کوردستان هەڵبژاردنی 2025

بنکەی مەئمون دەباغ لە هەولێر ئەنجامەکان بەمشێوەیە: 

وێستگەی 1 

یەکێتی 24

هەڵویست 36 

پارتی 166

یەکگرتوو 20 

نەوەی نوێ 17 

وێستگەی 2 

یەکێتی 25 

هەلوێست 36 

پارتی 179 

یەکگرتو 29 

نەوەی نوێ 26 

وێستگەی 3 

یەکێتی 23

هەڵوێست 41 

پارتی 189 

یەکگرتو 15 

نەوەی نوێ 9

وێستگەی 4 

یەکێتی 28 

هەڵویست 27 

پارتی 

225

یەکگرتو 14 

نەوەی نوێ 13

وێستگەی 5 

یەکێتی 23

هەڵوێست 39 

پارتی 180 

یەکگرتوو 25

نەوەی نوێ 15 

وێستگەی 6 

یەکێتی 222 

هەڵوێست 29 

پارتی 179 

یەکگرتوو 17 

نەوەی نوێ 20 

وێستگەی 7 

یەکێتی 23 دەنگ 

هەلوێست 30 دەنگ 

پارتی 135 دەنگ 

یەکگرتوو 9 

نەوەی نوێ 13 

پارتئ 1253 

هەلویست 238

یەکیتی 146

نەوی نوێ 113 

یەکگرتو 129

 قوتابخانەیەی خانەوادەی شەهیدانی یەکێتی لە هەولێر

پارتی 302 دەنگ 
یەکێتی 232 دەنگ 

نوێ دەکرێتەوە..

 
 
