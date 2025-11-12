کاندیدێکی پارتی سەرکەوت بۆ ئەنجوومەنی پارێزگای سەڵاحەددین

پێش 9 خولەک

تارا جەلال، کاندیدی پارتی کە خەڵکی قەزای خورماتووە، چووە شوێنی ئەشواق سالم و بووە ئەندامی ئەنجوومەنی پارێزگای سەڵاحەددین.

چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کاوە شێخانی، ڕاوێژکاری پارێزگاری سەڵاحەددین، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، تارا جەلال، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان کە خەڵکی خورماتووە، لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگای سەڵاحەددین هەزار و 430 دەسنگی بەدەست هێنابوو، نزیک بوو لە دەرچوون وەک کۆتای ئافرەت، بەڵام ئافرەتێکی دیکە بە ناوی ئەشواق سالم جبووری چووە شوێنی و ئەو وەکو یەدەگ مایەوە.

ئەو ڕاوێژکارە ئاماژەی بەوە کرد، بۆ ئەم جارە ئەشواق سالم جبووری کاندیدی لیستی سوودانی بوو بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، لە ئەنجامدا توانی سەرکەوێت و کورسی پەرلەمانی مسۆگەر کرد، بۆیە ئێستا تارا جەلال دەچێتە شوێنی ئەو لە ئەنجوومەنی پارێزگای سەڵاحەددین.

سەر لە بەیانیی ڕۆژی شەممە، 16-12-2023، هەڵبژاردنی تایبەت و ڕۆژی دووشەممەش، 18-12-2023، هەڵبژاردنی گشتیی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراق لە 15 پارێزگای عێراق و ناوچە کوردستانییەکان دەستی پێکرد، تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارە بەردەوام بوو.

ڕۆژی پێنجشەممە، 28-12-2023، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجامەکانی کۆتایی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگاکانی عێراقی ڕاگەیاند. بە گوێرەی ئەنجامەکان، لە بەغدا هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا؛ لە بەسرا هاوپەیمانی تەسمیم؛ لە دیالە هاوپەیمانی دیالەتونا؛ لە سەڵاحەددین جەماهیری نیشتمانی و لە ئەنبار هاوپەیمانی تەقەدووم زۆترین ژمارەی دەنگەکانیان بەدەست هێنا.