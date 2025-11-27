فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە: سیستەمی بەرگریی ئاسمانیمان پێ بدەن

پێش 11 خولەک

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکی تونددا هێرشەکەی شەوی ڕابردووی سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆری بە کردەوەیەکی (تیرۆریستی) ناو برد کە بووەتە هۆی پەکخستنی تەواوەتیی کێڵگەکە و بێبەشبوونی ملیۆنان هاووڵاتی لە کارەبا، هاوکات داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بۆ پاراستنی ژێرخانی هەرێم، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی دابین بکەن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا کە ئەمڕۆ پێنجشەممە (27ی تشرینی دووەمی 2025) بڵاو کراوەتەوە، فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە ئاشکرای کردووە کە ئامانج لەم هێرشە لێدانە لە ژێرخانی ئابووری، خزمەتگوزاریی گشتی و وەبەرهێنانی نێودەوڵەتی، هەروەها نیگەرانیی قووڵی خۆی نیشان داوە لەوەی کە پێشتریش هێرشی لەم شێوەیە کراوەتە سەر هەرێم و سەرەڕای ئاشکرابوونی ئەو لایەنانەی کردەوەکانیان ئەنجام داوە، هیچ ڕێکارێکی پێویستیان بەرانبەر نەگیراوەتە بەر، بۆیە داوا لە حکوموەتی فیدراڵی عێراق دەکات ئەمجارە بە جددی بەدواداچوون بکات و تاوانباران بە سزای خۆیان بگەیەنێت تا ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی ئەم تاوانانە بکرێت.

لە بەشێکی گرنگی ڕاگەیەندراوەکەدا، فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕووی دەمی دەکاتە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕایدەگەیەنێت، ئاسایشی هەرێم بەشێکی دانەبڕاوە لە ئاسایش و بەرژەوەندییەکانی جیهان، بۆیە داوا دەکات وێڕای سەرکۆنەکردنی ئەو کردەوانە، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بۆ هەرێم دابین بکەن تا بتوانرێت پارێزگاری لە سەقامگیری و ژێرخانی وزە بکرێت.

هەروەها داوا دەکات وڵاتانی جیهان لە ڕێگەی کەناڵە دیپلۆماسییەکانەوە فشار بخەنە سەر بەغدا بۆ ئەوەی ڕێگری لەو گرووپانە بکات و چیتر نەیەڵن لەژێر هیچ پاساوێکدا دەستدرێژی بکرێتە سەر خاکی هەرێمی کوردستان و سەرچاوەکانی وزە