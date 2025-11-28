سەرۆکی زانکۆی شرناخ: سبەی سەرۆک بارزانی بەشداریی چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی مەلای جزیری دەکات
سبەی شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک مەسعود بارزانی لە شرناخ ئامادەی سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی مەلای جزیری دەبێت.
ئەمڕۆ هەینی 28ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە توێژەران و ئەکادیمیستانی ناوخۆ و دەرەوە، لە شارۆچکەی جزیرەی بۆتانی سەر بە پارێزگای شرناخی باکووری کوردستان، کارەکانی چوارەمین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی مەلای جزیری دەستی پێ کرد.
عەبدولڕەحیم ئالقش، سەرۆکی زانکۆی شرناخ لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: بەشداریکردنی سەرۆک بارزانی لەم چالاکییە زانستی و ڕۆشنبیرییەدا، جێگەی شانازی و خۆشحاڵییەکی گەورەی ئەوانە و پێشوازییەکی گەرم لە ئامادەبوونی دەکەن لە خاک و زێدی مەلای جزیریدا.
بەپێی زانیارییەکانی سەرۆکی زانکۆکە، نزیکەی 90 کەسایەتی و توێژەر لە سەرانسەری جیهانەوە بانگهێشت کراون بۆ ئەوەی بەشداری لەم ڕووداوە گرنگەدا بکەن.
سیمپۆزیۆمەکە کە ماوەی 2 ڕۆژ دەخایەنێت، جگە لە میوانانی بیانی و ناوخۆی تورکیا، ژمارەیەکی بەرچاو لە مامۆستایان و ئەکادیمیستانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستانیشی لەخۆ گرتووە.
بڕیارە لەو ماوەیەدا توێژەران لە ڕێگەی پانێڵ و سیمینار و وتاری جیاوازەوە، توێژینەوەکانی خۆیان لەسەر ژیان و بەرهەم و کاریگەریی مەلای جزیری پێشکەش بکەن.