لە یەمەن ئەمەریکا سەرکردەیەکی باڵای قاعیدەی کوشت
لە پارێزگای مەئریب لە باکووری ڕۆژهەڵاتی یەمەن، درۆنێکی ئەمەریکی ماتۆڕسکیلێکی کردە ئامانج کە فەرماندەیەکی مەیدانیی باڵای قاعیدە و یاوەرێکی لەسەر بوو.
هێرشە ئاسمانییەکە (مونیر بەجلس ئەلئەحدال)ی کردووەتە ئامانج کە فەرماندەی سەربازیی قاعیدەیە و بە (ئەبو هەیجا حەدیدی) ناسراوە، لەگەڵ کەسێکی دیکە کە یاوەری بووە.
محەممەد بن فەیسەڵ، توێژەر و ڕۆژنامەنووس لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس (X) ئاماژەی بەوە کردووە، فەرماندەکە و یاوەرەکەی لە کاتی هێرشەکەدا لەسەر ماتۆڕسکیلێک بوون و بە ناوچەی (ڕادمیە ئەلڕەمسا) لە شارۆچکەی وادی لە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای مەئریب تێپەڕیون.
ئەو توێژەرە ئەوەشی خستەڕوو، ئەلئەحدال بە یەکێک لە دیارترین فەرماندە مەیدانییەکانی قاعیدە دادەنرێت و پێشتریش چەندان پۆستی سەرکردایەتیی هەبووە، لەوانە میری و فەرماندەی سەربازی لە پارێزگاکانی (بەیزا، ئیب، شەبوە، ئەبیەن و لەحج).
توێژەرەکە وێنەیەکی تایبەتی ماتۆڕسکیلەکەی دوای بۆردومانەکە بڵاوکردووەتەوە کە بە ڕوونی زیانەکانی پێوە دیارە.
جێی ئاماژەیە، لەم دواییانەدا ئەمەریکا هێرشە ئاسمانییەکانی بۆ سەر ڕێکخراوی قاعیدە لە یەمەن چڕتر کردووەتەوە و جگە لە سەرکردەکان، بنکە سەربازییەکانیشی دەکاتە ئامانج، ئەمەش لە چوارچێوەی هەوڵەکانیدایە بۆ تێکدانی چالاکییەکان و لاوازکردنی تواناکانی ئەو ڕێکخراوە.