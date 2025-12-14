قوباد تاڵەبانی: هیچ گلەییەکم لە سەرۆکی حکوومەت نییە

پێش کاتژمێرێک

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی تایبەت لافاوەکەی چەمچەماڵ و ناحیەی شۆڕشی ڕاگەیاند بە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە شوێنی کارەساتەکەیە و هیچ گلەییەکی لە سەرۆکی حکوومەت نییە و ئاشکراشی کرد چوار بەرپرسی ئیداری سنوورەکە داوای دەستلەکارکێشانەوەیان کردووە.

یەکشەممە 14ـی کانوونی یەکەمی 2025، قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، گوتی: یەک حکوومەتمان هەیە و وەک جێگری سەرۆک وەزیران بە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەمچەماڵم و هیچ گلەییەکی لە مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەت نییە.

قوباد تاڵەبانی ڕاشیگەیاند، لە دەرەنجامی لێکۆڵینەوەکان و قسەکردن لەگەڵ بەرپرسانی حکوومیی ناوچەکە، پێشنیاز بۆ سزادان و گرتنەبەری ڕێکار بەرانبەر پێنج بەرپرس کراوە.

جێگری سەرۆک وەزیران گوتیشی: لە کۆی ئەو پێنج بەرپرسە، چواریان بە هەستکردن بە بەرپرسیارێتی داوای دەست لەکارکێشانەوەیان کردووە. کە پێکهاتوون لە ڕەمک ڕەمەزان، قایمقامی قەزای چەمچەماڵ، ئارام نەجات، سەرۆکی شارەوانی چەمچەماڵ، بورهان ئەمین، سەرۆکی شارەوانی شۆڕش و عەبدوڵا حەمە کاکە بەڕێوەبەری پەروەردەی چەمچەماڵ.

قوباد تاڵەبانی ئاشکرای کرد بەپێی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان ڕێکاری ئیداری بەرانبەر بە بەڕێوەبەری ناحیەی شۆڕش دەگیرێتەبەر و لە پۆستەکەی دووردەخرێتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە سێشەممە، 9ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەهۆی بارانبارینی بەهێز و دروستبوونی لافاو، زیانێکی ماددیی زۆر بەر ژمارەیەک لە ماڵ و ئۆتۆمبێلی هاووڵاتییان کەوت. زیانلێکەوتووان گلەیی لە نەبوونی خزمەتگوزاری و کەمتەرخەمیی لایەنە پەیوەندیدارەکان هەیە.