شانۆگەری "بازنەی هیوا" لە کەرکووک نمایشکرا

لە کەرکووک، شانۆگەری "بازنەی هیوا" لە دەرهێنانی نەژاد نەجمە و بەرهەمی گرووپی شانۆی هەوارە، بەبەشداری ئەکتەرە دیارەکانی کەرکووک و ئامادەبوونی خەڵکێکی زۆر نمایشکرا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ی کانوونی یەکەمی 2025، نەژاد نەجم، دەرهێنەری شانۆگەرییەکە، بە کوردستان24 ـی ڕاگەیاند: ئەو شانۆگەرییە لەناو بینەرێکی زۆردا نمایشکرا، ئەوەی گرینگ بوو ئامادەبوونی د. فەرهاد پیرباڵ بوو لە نمایشەکە، بەجۆرێک سەرسامی نمایشەکەمان بوو کە زیاتر لە دەقەکە قسەی لەسەر کرد.

بەژاد نەجم گوتی: چیڕۆکی نمایشەکە باسی تووندوتیژی و توندڕەوی مرۆڤ دەکات، لە فیکر و لە ئایدۆلۆژیا، کە چۆن مرۆڤەکان لە ناخەوە کەسانێکی چەند تووندوتیژ و تووندڕەون، کە چۆن بەو فکرە تووندەیان دەیانەوێ کەسانی بەرانبەر ئازار بدەن و بیانخەنە ناو قالبێت کە تەنیا لەبازنەی خۆیاندا بسوڕێتەوە و فکر و ئایدۆلۆژیای خۆیان بەسەریدا زاڵ دەکەن.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، کەرکووکمان پڕ کردووە لە شانۆ و ڕۆشنبیری و ئەدەب و جوانی، هیچ مانگێک نییە سێ بۆ چوار چالاکی هونەری و شانۆیی نەکەین، لەگەڵ ئەوەشدا هەموو کارەکانمان بە کوالێتی و ئاستێکی باڵا پێشکەشکراوە.

شانۆگەری "بازنەی هیوا" لە دەرهێنانی نەژاد نەجم و نووسینی مەلاک ئەحمەدە، هەر یەکە لە هاوسەر ئیدریس و سەلام زەنگەنە و حەمەی شانۆ و حەمدی حەمە ئەمین و محەمەد عەلی و هاوژین ڕۆڵیان تێدا گێڕاوە.