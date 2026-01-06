حکوومەتی دانیمارک: داگیر کردنی گرینلاند واتە کۆتاییهاتنی ناتۆیە

پێش 52 خولەک

مێت فریدیکسن، سەرۆک وەزیرانی دانیمارک، هۆشداریی پێشتینەی ئاراستەی واشنتنی کرد و ڕایگەیاند؛ هەر هەوڵێکی ئەمەریکا بۆ دەستبەسەرداگرتنی دوورگەی گرینلاند، بە واتای کۆتاییهاتنی هاوپەیمانی ناتۆ دێت.

ئەم لێدوانە توندەی فریدریکسن لە وەڵامی داواکارییە نوێیەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا بوو بۆ کۆنترۆڵکردنی دوورگەی گرینلاند.

مێت فریدریکسن، لەگەڵ جێنس فریدیک نیڵسن، سەرۆک وەزیرانی حکوومەتی خۆجێی گرینلاند، لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا لێدوانەکانی ترەمپیان شەرمەزارکرد، نیڵسن هۆشداریی دا لەوەی هەر هەنگاوێکی لەو شێوەیە دەرئەنجامی کارەساتباری بۆ سەقامگیری نێودەوڵەتی دەبێت.

سەرۆک وەزیرانی دانیمارک لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی (TV 2)ی وڵاتەکەی گوتی: "ئەگەر ئەمەریکا بڕیار بدات هێرش بکاتە سەر وڵاتێکی هاوپەیمانی خۆی لە ناتۆ، ئەوا هەموو شتێک دەوەستێت."

فرێدریکسن ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم جۆرە ڕەفتارانە دەبنە هۆی لەناوچوونی ئەو سیستەمە ئاسایشەی کە لە کۆتایی جەنگی جیهانی دووەمەوە لە ئەوروپا و جیهان بنیات نراوە، و ناتۆ وەک هاوپەیمانییەکی سەربازیی متمانەی خۆی لەدەست دەدات.

ئەم گرژییە دیپلۆماسییە دوای ئەوە دێت کە هێزەکانی ئەمەریکا لە هێرشێکی سەربازیی کتوپڕدا لە کاراکاس، نیکۆلاس مادورۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا و هاوسەرەکەیان دەستگیرکرد.

هێرشەکەی ڤەنزوێلا بەرەبەیانی ڕۆژی شەممە، 3ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەنجامدرا، نیگەرانی وڵاتانی لێکەوتەوە بەتایبەت دانیمارک، بەرپرسانی کۆپنهاگن ترسی ئەوەیان هەیە واشنتن هەمان سیاسەتی هێز لەبەرامبەر ناوچە ستراتیژییەکانی دیکەی جیهان لەوانەش گرینلاند پەیڕەو بکات.

گرینلاند خاکێکی خۆبەڕێوەبەرییە لە ژێر سەروەری شانشینی دانیمارکدا و بەهۆی دەوڵەمەندی بە کانزا دەگمەنەکان و پێگە ستراتیژییەکەی لە جەمسەری باکوور، چەند ساڵێکە بووەتە جێی تەماحی زلهێزەکان.