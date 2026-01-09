لە چەمچەماڵ، شانۆگەری "بازنەی هیوا" نمایش کرا

پێش 27 خولەک

لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی چەمچەماڵ، شانۆگەری "بازنەی هیوا" کە لە دەرهێنانی نەژاد نەجم و بەرهەمی گرووپی شانۆی هەوارە و نواندنی چەند ئەکتەرێکی دیاری شاری کەرکووکە و بە ئامادەبوونی هونەرمەندان و خەڵکێکی زۆری چەمچەماڵ نمایش کرا.

نەژاد نەجم، دەرهێنەری شانۆگەری "بازنەی هیوا"، دەربارەی نمایشکردنی شانۆگەرییەکەیان لە چەمچەماڵ، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: شانۆگەری "بازنەی هیوا"، لەناو بینەرێکی زۆری چەمچەماڵدا نمایش کرا و ئامانجیش لە نمایشەکە پاڵپشتیکردنی هونەر و هونەرمەندانی شاری چەمچەماڵە بۆ دەستپێکردنی چالاکییە هونەرییەکانیان دوای کارەساتی ئەو لافاوەی کە زیانی زۆری گەیاند بە خەڵکی چەمەماڵ بەگشتی و هونەر بەتایبەتی.

نەژاد نەجم گوتیشی: چیڕۆکی نمایشەکە باسی تووندوتیژی و توندڕەوی مرۆڤ دەکات، لە بیر و لە ئایدۆلۆژیا، کە چۆن مرۆڤەکان لە ناخەوە چەند تووندوتیژ و تووندڕەون و چۆن بەو فکرە تووندەیان دەیانەوێ کەسانی بەرانبەر ئازار بدەن و بیانخەنە ناو قالبێک کە تەنیا لەبازنەی خۆیاندا بسوڕێتەوە و بیر و ئایدۆلۆژیای خۆیان بەسەریدا زاڵ دەکەن.

جێگەی ئاماژەیە شانۆگەری "بازنەی هیوا" لە دەرهێنانی نەژاد نەجم و نووسینی مەلاک ئەحمەدە، هەر یەک لە هاوسەر ئیدریس و سەلام زەنگەنە و حەمەی شانۆ و حەمدی حەمە ئەمین و محەممەد عەلی و هاوژین ڕۆڵیان تێدا گێڕاوە، بڕیارە نمایشی دووەم لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری چەمچەماڵ بەڕێوەبچێت.