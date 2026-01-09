هەسەدە بڕیاری کشانەوەی ڕەتکردەوە و پێداگری لەسەر بەرگری دەکات

پێش کاتژمێرێک

لە پەرەسەندنێکی نوێی مەیدانی و سیاسی لە شاری حەلەب، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و پێکهاتە کوردییەکانی شارەکە ڕەتیانکردەوە ناوچەکانیان چۆڵ بکەن و جەختیان لەسەر بەردەوامیی ڕووبەڕووبوونەوە و بەرگریکردن لە گەڕەکەکانیان کردەوە.

ئەم هەڵوێستە لە کاتێکدایە کە فشارە سەربازییەکان بۆ سەر هەردوو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی شاری حەلەب بەردەوامە و مەترسییەکان بۆ سەر سڤیلەکان زیاتر بوون.

بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی فەرمیی سووریا (سانا)، ئەندامانی هەسەدە بە توندی پێداگری لەسەر مانەوە لە گەڕەکی شێخ مەقسوود دەکەن و هەر جۆرە پێشنیاز یان گوشارێکیان بۆ چۆڵکردنی ناوچەکە ڕەتکردووەتەوە.

هاوکات ئاژانسی فرانس پرێس ئاماژەی بەوە کردووە،هەم کوردەکان و هەم هێزەکانی هەسەدە بڕیاری کۆتاییان داوە کە لە حەلەب نەکشێنەوە و ئامادەیی خۆیان نیشانداوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هێرشێک کە بکرێتە سەر ناوچەکەیان.

ئەم سووربوونەی کوردان و هەسەدە بۆ مانەوە لە حەلەب، لە کاتێکدایە کە ناوچەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕووبەڕووی کۆمەڵکوژیی سڤیلەکان بووەوە، بەتایبەتی دوای ئەو هێرشانەی کە لە 8ی کانوونی دووەمی 2026 ئەنجامدران.

لە مێژووی نوێی سوریادا، گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە وەک ناوەندێکی گرنگی نیشتەجێبوونی کوردان لە حەلەب ناسراون و دانیشتووانەکەی، کە بەشێکی زۆریان ئاوارەکانی ساڵی 2018ی عەفرینن، چۆڵکردنی ئەو گەڕەکانە بە مەترسییەکی گەورە بۆ سەر ئاسایشی خۆیان دەبینن، ئەم هەڵوێستە سەربازی و سیاسییە لە کاتێکدا دێت کە دیپلۆماتکارانی نێودەوڵەتی هەوڵ بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە سیاسییەکان دەدەن.