بەغدا.. لە ڕێگەی کارتی بانکییەوە دزی و فێڵ لە هاووڵاتیان دەکرێت
ژمارهیهكی زۆری فهرمانبهران و هاووڵاتیانی عێراقی بوونهته قوربانی دهست دز و ساختەکار و فێڵبازان، كه لهڕێگهی كارته بانكییهكانهوه دزی له خهڵك دهكهن، بهتایبهت ئهوانهی كارتهكانیان له كۆمپانیای كی كاردهوه ئاماده دهكرێن، ئابووریناسان و پسپۆڕانی داراییش كامهندانی ئهو كۆمپانیایانه بهو كاره تۆمهتبار دهكهن، لهوهی كه دوای تهواوبوونی دهوامهكهیان، داتا بهیسهكانی سیستهمی كارته بانكییهكان بۆ دزیكردن بهكاردههێنن و دهچنه ناو ههژمارهی هاووڵاتییان و فهرمانبهران.
کارتی بانكی کە بۆ ئاسانکاری مامەڵەی ڕۆژانە دروستکراوە، بهڵام بۆ هاووڵاتییانی عێراقی بووهته بەڵا، بۆ نموونه سوهاد كه وهك خۆی دهڵێت، ههرگیز چاوەڕێی نەدەکرد رۆژێك له رۆژان کارتە بەسەرچووەکەی کارا بکرێتەوە بۆ گواستنەوەی پارە و مەبەستی دیکە، ههرچی مورتهجایه دۆخی زۆر له هی سوهاد باشتر نییه، بهتایبهت دوای ئهوهی بڕێكی زۆری پاره لهسهر ناوهكهی له بانك ڕاكێشراوه و ئێستاش داوای گهڕاندنهوهی قهرزهكهی لێ دهكرێت، كه خۆی وهرینهگرتووه.
سوهاد ئهلقهیسی، زیانپێگهیشتووی كارتی بانكی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، كۆمپانیای كی كارد ئێمهی خسته تهڵهیهكهوه كه هیچ گوناهێكمان تێیدا نهبوو، كارته بانكییهكهم له 2021ـهوه بهسهرچووه، بهڵام دواتر تووشی شۆك بووم كاتێك بینیم كهسێكی دیكه بهكاریدههێنێت و كارا كراوهتهوه، كۆمپانیای كی كارد پارێزگاری له هیچ كهسێك ناكات، پێویست بوو پارێزگاری له هاوبهشهكانی بكات، بەڵام ئێمەی کردە ئامانجی دز و ساختەکار و فێڵبازان.
مورتهجا كهعبی، زیانپێگهیشتووی كارتی بانكی باسی لەوەکرد، ئێس ئێم ئێسێكم له مۆبایلهكهمهوه پێگهیشت، گوایا ملیۆن و نیوێكم له حیسابهكهم ڕاكێشاوه، ئهوكات 2 ملیۆن و نیو لهناو حیسابهكهم بوون. دوای ماوهیهك چووم بۆ وهرگرتنی مووچهكهم، هیچم لهناو ههژمارهكهم نهبینی تهنیا 316 ههزار نهبێت، دواتر چوومه بانكهكه و بهمنیان گوت، تۆ سلفهیهكت ڕاكێشاوه، بهڵام من هیچ سلفهیهكهم رانهكێشاوه، ئێستا ئهو كۆمپانیایه سهلماندی كه زۆر له حكوومهت بههێزتره و به دهنگێكی بهرزیشهوه ئهو قسهیه دهكهم، چونكه هیچ حكوومهتێك نییه ئهو كۆمپانیایه سزا بدات.
لهلایهكی دیكهوه ئابووریناسان هۆشداری له سهرههڵدانی دیادردهی دزیكردن له ڕێگهی كارته بانكییهكانهوه دهدهن، بهوهی متمانهی خهڵك به بانكهكان لهكهدار دهكات و به گوتهی خۆیان، تاكه چارهسهر، دانانی چاودێرییهكی تونده لهسهر ئهوانهی لهو بانكانه كار دهكهن، لهپێناو پاراستنی زانیارییهكانی كارتی فهرمانبهران.
د. سهفوان قوسهی، ئابووریناس دەڵێت، ئهو جۆره حاڵهتانه متمانهی هاووڵاتیان به بانكهكان ناهێڵێت و پێویسته چاودێریهكی توند لهسهر كارمهندانی ئهو كۆمپانیایانه دابنرێت، بۆ ئهوهی ناپاكی له ئهمانهتدا نهكهن، چونكه بهشێك لهو كارمهندانه كاتێك كارهكهیان جێ دههێڵن، داتا بهیسهكان بۆ دزیكردن بهكاردههێنن.
زۆربهی هاووڵاتیان ترسیان له كارته بانكییهكان لێ نیشتووه، بهتایبهت توێژی فهرمانبهران، ئهویش بههۆی دووبارهبوونهوهی دزیكردن لهو كارتانه، كه رووبهڕووی زۆرێكیان بووهتهوه، لهكاتێكدا پسپۆڕان لایهنهكانی ناو كۆمپانیاكانی كی كارد تۆمهتبار دهكهن، بهوهی كه ئهوانن پارهی كارمهندان دهدزن.