باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە قەتەر هۆشداری دەداتە کارمەند و هاووڵاتییانی
باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا لە دەوحە، بەهۆی بەردەوامیی گرژی و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، هۆشدارییەکی ئەمنیی ئاراستەی کارمەندانی و هاووڵاتییانی وڵاتەکەی لە قەتەر کرد.
بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 15ـی کانوونی دووەمی 2026، لە ڕاگەیەندراوێکی باڵیۆزخانەکەدا هاتووە، ئامۆژگاری کارمەندانیان کردووە وریایی زیاتر بنوێنن و گەشتە ناپێویستەکانیان بۆ بنکەی ئاسمانی "عودەید" سنووردار بکەن. باڵیۆزخانەکە داواش لە هاووڵاتیانی ئەمەریکی نیشتەجێی قەتەر دەکات هەمان ڕێکار بگرنەبەر و چاوکراوە بن.
هەر لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە، نوێنەرایەتی ئەمەریکا لە قەتەر بەردەوامە لە چاودێریکردنی وردی بارودۆخەکە و هەر پێشهاتێکی ئەمنیی کە لە ناوچەکەدا ڕووبدات.
هەر لەو چوارچێوەدا دوێنێ چوارشەممە، ئاژانسی ڕۆیتەرز لە زاری سێ دیپلۆماتکاری ئەمەریکییەوە بڵاویکردەوە، ژمارەیەک سەربازی ئەمەریکی لە بنکەی سەربازیی عودەید لە قەتەر ئاگادار کراونەتەوە، شوێنەکە بەجێبهێڵن.
هاوکات سەرچاوەیەکی ئەمنیی بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، هێزەکانی ئەمەریکا و هاوپەیمانان بنکەی سەربازیی عەین ئەسەدیان چۆڵ کردووە.
ئەو سەرچاوە ئەمنییە، ئاماژەشی داوە، هێزەکان بەرەو سووریا کشاونەتەوە و تەنیا کۆمپانیا خزمەتگوزارییەکان لەو بنکەیە ماونەتەوە
ڕۆژی چوارشەممە، 31ی کانوونی یەکەمی 2025، فەریق یەکەمی ڕوکن قەیس محەممەداوی، جێگری فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە میانەی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە بەغدا ڕایگەیاندبوو، ڕێکارەکانی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە بنکەی "عەین ئەسەد" لە ڕۆژئاوای عێراق گەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی و بڕیارە لە ماوەی هەفتەی داهاتوودا بە فەرمی ڕادەستی هێزە ئەمنییەکانی عێراق بکرێتەوە.
محەممەداوی جەختی کردبووە، ڕێککەوتنی کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی سێ مانگ لەمەوبەر یەکلایی بووەتەوە و ئێستا هیچ ئەندامێکی بیانی لەناو فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکاندا نەماوە.
ئەمە لە کاتێکدایە کە هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە ساڵی 2014ەوە لەسەر داوای فەرمیی حکوومەتی عێراق و بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی ڕێکخراوی داعش، لە عێراق جێگیر بوون. هەروەها بنکەی "عودەید"یش گەورەترین بنکەی سەربازیی ئەمەریکایە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. کە زیاتر لە 11,000 ئەفسەر، سەرباز و ڕاهێنەری تێدایە. هاوکات، دەیان جۆری فڕۆکەی جەنگی و هێلیکۆپتەریش لەخۆ دەگرێت.