تایمز ئۆف ئیسرائیل: کەشتیی فڕۆکەهەڵگری 'ئەبراهام لینکۆڵن' بەرەو کەنداو دەجوڵێت

پێش 9 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 24ـی کانوونی دووەمی 2026، بەرپرسێکی هێزی دەریاوانیی ئەمریکا رایگەیاند، کەشتیی فڕۆکەهەڵگری "یو ئێس ئێس ئەبراهام لینکۆڵن" بە یاوەریی سێ کەشتیی تێکشکێنەر گەیشتوونەتە زەریای هیندی و ئێستا بەرەو ناوچەی کەنداو بەڕێوەن.

رۆژنامەی "تایمز ئۆف ئیسرائیل" لە زاری بەرپرسە ئەمریکییەکەوە بڵاویکردووەتەوە، کەشتیی ئەبراهام لینکۆڵن دوای ئەوەی دەریای چینی تێپەڕاندووە، دەچێتە پاڵ ئەو کەشتییە تێکشکێنەرانەی دیکە کە لە کەنداو جێگیر کراون.

ئەم جموجۆڵە سەربازییە نوێیە لە دوای هەڕەشەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا دێت بۆ ئەنجامدانی هێرشی سەربازی دژی ئێران، ئەمەش وەک کاردانەوەیەکە لەبەرامبەر ئەم دۆخەی دوایی.

پێشتریش ویلایەتە یەکگرتووەکان کەشتیی فڕۆکەهەڵگری لە زەریای هێمنەوە بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست گواستووەتەوە، هەروەها لە ساڵی 2024دا ڕێڕەوی کەشتیی ئەبراهام لینکۆڵنی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕیبوو.