ئەمریکا سزای نوێی دارایی بەسەر عێراقدا دەسەپێنێت

پێش 26 خولەک

بەهۆی حەشدی شەعبی و گرووپە میلیشیاکان و ئەگەری بەشدارییان لە حکوومەتی داهاتووی عێراق، ئەگەر هەیە ئەمریکا سزای دارایی بەسەر عێراقدا بسەپێنێت.

ئاژانسی رۆیتەرز، بە پشتبەستن بە چوار بەرپرسی باڵای عێراقی کە نەیانویستووە ناوەکانیان ئاشکرا بکەن، بڵاوی کردەوە؛ ئەگەر گرووپە میلیشیاکان لە حکوومەتی داهاتووی عێراقدا بەشداری بکەن ئەوا ئەمریکا دژی عێراق رێکار و سزای دارایی دەگرێتەبەر.

بەرپرسەکان گوتوویانە؛ نەک جارێک چەندین جار ئەو هۆشدارییە لە لایەن باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق بە حکوومەتی فیدراڵ دراوە. هاوکات، پەیامەکە ئاراستەی سەرکردەی گرووپە میلیشیاکان کراوە و هەموویان لێی ئاگادار کراونەتەوە.

یەکێک لەو جۆرە سزایانەی ئاماژەی پێ کراوە، ريگەگرتنە لە گەڕانەوەی ئەو دۆلارانەی عێراق لە رێی فرۆشتنی نەوتەوە دەستی دەکەوێت، کە سەرچاوەی سەرەکیی خەرجییەکانی حکومەت و مووچەیە.

ئەمریکا پێی وایە؛ بەردەوامیی مانەوەی گرووپە میلیشیاکان لە دام و دەزگاکانی عێراق بە واتای ئەوە دێت لە عێراقەوە هەناسە بە ئابووریی ئيران دەدرێ و سزاکانی ئەمریکا دژی ئێران پووچەڵ دەکاتەوە.

لە ساڵی 2003ـەوە ئەمریکا هیچ کاتێک رێگری لە گواستنەوەی دۆلار و داهاتی عێراق بۆ بانکی ناوەندیی عێراق نەکردووە، بەڵام چەند جارێک سزای بەسەر بانکەکانی ئەو وڵاتەدا سەپاندووە و مامەڵەی دارایی لە دەیان بانک و دامەزراوەی دارایی راگرتووە.

دواین جار لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی رابردوو ئەمریکا شەش کەسایەتی و دوو دامەزراوەی عێراقی بە تۆمەتی هاوکاریکردنی ئێران و بە قاچاخبردنی چەک سزا دا، لەوانە؛ کۆمپانیای موهەندیس و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بانکی عێراقی.

تەنانەت ئەو مەترسییە هەبوو سزا بەسەر بانکی رافیدەیندا بسەپێنرێت کە بانکێکی گەورەی فیدراڵییە و زۆربەی مووچەی فەرمانبەرانی عێراق لە رێی ئەو بانکەوە دابەش دەکرێت.

ئەگەر ئەمریکا رێگری لە گواستنەوەی داهاتی نەوت بۆ بانکی ناوەندی بکات ئەوا کاریگەریی راستەوخۆی لەسەر هەڵاوسان و دۆخی بازاڕەکان و دابەزینی بەهای دینار دەبێت، تەنانەت دابینکردنی مووچەش دەبێت.