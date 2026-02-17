دیوانی وەقفی سوننەی عێراق: سبەی تەواوکەری مانگی شەعبانە

پێش 14 خولەک

وەفقی سوننەی عێراق رایگەیاند: رۆژی پێنجشەممە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 17ـی شوباتی 2026، دیوانی وەقفی سوننەی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد سبەی چوارشەممە تەواوکەری مانگی شەعبان دەبێت و نەتوانراوە مانگ ببینرێت، بۆیە ڕۆژی پێنجشەممە وەک یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزان لەلایەن وەقفی سوننەوە دیاریکراوە.

هەروەها ژمارەیەک وڵاتی دیکەی ئیسلامی و جیهانی ڕایانگەیاندووە کە سبەی تەواوکەری مانگی شەعبانە و ڕۆژی پێنجشەممە یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزانە، بەگوێرەی زانیارییەکان هەریەک لە وڵاتانی تورکیا و ئێران و عومان و ئیندۆنیزیا و ئوسترالیا و سەنگاپوورە و برونای و ژاپۆن.

هاوکات سعودیە سبەی چوارشەممەی وەک یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان دیاریکرد.