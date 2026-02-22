لە گوندێکی کرمانشان شەقامەکانی بە ناوی کوردی ناونراون
گوندی چیلانە سەر بە شاری روانسەر لە پارێزگای کرماشان، هەنگاوێکی گرنگی بۆ پاراستنی شوناسی کوردی ناوچەکە ناوە. ئەم گوندە بووەتە یەکەم گوند لەسەر ئاستی پارێزگاکە سەرجەم کۆڵان و شەقامەکانی بە زمانی کوردی ناونراون و تابلۆی تایبەتیان بۆ دانراوە، ئەمەش دەنگدانەوەیەکی زۆری لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەبووە.
عوسمان وەلیدزادە، ماوەی 12 ساڵە بەڕێوەبەری دێیاری گوندی چیلانەیە، دەستپێشخەری ئەم کارەی کردووە. ئەو داوا لە ئەنجوومەن و بەڕێوەبەرانی گوندەکانی دیکەی ناوچەکە دەکات، چاو لەم هەنگاوە بکەن و دەڵێت: "وەک کوردێک ئەرکی سەرشانمانە ناوە کوردییەکان بۆ کۆڵان و شەقامەکانمان بەکاربهێنین و شوناسی خۆمان بپارێزین."
ناوەکانی وەک "کانی جەمان، نزار، ژینگە، کانی پیاوان و کانی ژنان" ئێستا وەک تابلۆ لەسەر شەقام و کۆڵانەکانی گوندەکە دەبینرێن، کە هەموویان ڕەنگدانەوەی سروشت و کەلتووری ناوچەکەن.
گوندی چیلانە یەکێکە لە گوندە دێرینەکانی ناوچەی هەورامانی کرماشان. مێژووی ئاوەدانکردنەوەی ئەم گوندە بۆ سەردەمی ئیمپراتۆرییەتی ساسانییەکان دەگەڕێتەوە. جگە لە مێژووەکەی، چیلانە ناوچەیەکی گەشتیارییە و ساڵانە لە وەرزەکانی بەهار و هاویندا، ژمارەیەکی زۆر گەشتیار ڕووی تێدەکەن. گوندەکە لە 60 ماڵ پێکهاتووە و نزیکەی 200 کەس دانیشتووی هەیە.
تەنیا لە ناو گوندەکەدا نا، بەڵکو ماوەیەکە فەرمانگەی ڕێگاوبانی کرماشانیش بە بێدەنگی دەستی کردووە بە زیادکردنی زمانی کوردی بۆ تابلۆ و هێماکانی هاتووچۆ لەسەر ڕێگا سەرەکییەکانی نێوان شارەکان. ئێستا لە تەنیشت ناوی فارسی، ناوی کوردی شوێنە گەشتیاری و مێژووییەکانی وەک "ئەشکەوتی قوڕەقەڵا و کانی قوڵانی" دەبینرێت.
ئەم هەنگاوە بووەتە جێگەی خۆشحاڵی دانیشتووانی پارێزگای کرماشان و چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا ئەم دیاردەیە شار و گوندەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بگرێتەوە.