عەزیز ئەحمەد: ئەو گرووپانەی هێرش دەکەنە سەر هەولێر لەلایەن بەغداوە پڕچەک کراون و پارەدار دەکرێن

جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رەخنەی توند لە حکوومەتی عێراق دەگرێت و رایدەگەیەنێت، ئەو میلیشیایانەی ئەمشەو هێرشیان کردە سەر هەولێر، بەشێکن لە پێکهاتەی حکوومەت و پەرلەمانی عێراق. ئاماژە بەوەش دەکات کە سەرەڕای ئاشکراکردنی ناسنامەی ئەنجامدەرانی سەدان هێرش بۆ بەغدا، تا ئێستا هیچ کەسێک سزا نەدراوە.

یەکشەممە 15ی ئاداری 2026، عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) پەیامێکی توندی ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد و ڕایگەیاند: ئەو تاوانبارانەی لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە پارەدار دەکرێن و پڕچەک دەکرێن، ئەمشەو هێرشیان کردە سەر هەولێر.

عەزیز ئەحمەد جەختی لەوە کردەوە کە ئەم میلیشیایانە تەنیا گرووپی دەرەکی نین، بەڵکوو بەشێکن لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق.

سەبارەت بە هەماهەنگییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بۆ رێگریکردن لەم هێرشانە، ناوبراو ئاشکرای کرد: ئێمە هەمیشە ناوی ئەنجامدەرانی هێرشەکان لەگەڵ حکوومەتی بەغدا بەش دەکەین، بەڵام دوای سەدان هێرش لە چەند ساڵی رابردوودا، ڕێژەی سزادانی تۆمەتباران سفر بووە.

جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەش کرد، تەنانەت ئەو کەمینەیەش کە بە شێوەیەکی سیمبولی دەستگیر کراون، دواتر بە کەفالەت ئازاد کراون وەک فێڵێک بۆ ئەوەی لە وڵات رابکەن.

عەزیز ئەحمەد بێئومێدی هەرێمی کوردستانی لە بەڵێنەکانی بەغدا نیشان دا و گوتی: هەموو ئەوەی لە بەغداوە دەیبیستین تەنیا بەڵێنی لێکۆڵینەوەیە و هیچ هەنگاوێکی کردەیی نەکراوە.