ئەمریکا سزای بەسەر نۆ بەرپرسی سەر بە حزبوڵڵای لوبنانی سەپاند

وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بە تۆمەتی بەربەست دروستکردن لەبەردەم پرۆسەی ئاشتی لە لوبنان، سزای بەسەر نۆ کەسایەتی سەربە حزبوڵڵای لوبنانی و هاوپەیمانیەکانی دا سەپاند. هەروەها خەڵاتێکی 10 ملیۆن دۆلاری بۆ هەر زانیارییەک تەرخان کرد کە ببێتە هۆی پەکخستنی سەرچاوەی دارایی ئەو رێکخراوە.

سکۆت بێسێنت، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا رایگەیاند، حزبوڵڵای لوبنانی رێکخراوێکی تیرۆریستییە و دەبێت چەک بکرێت، گوتیشی، بەردەوام دەبن لە سزادان ئەو بەرپرسانەی لەرێگەی حزبوڵڵاوە دزەیان کردووەتە ناو حکوومەتی لوبنان.

بە گوێرەی لیستی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ئەو بەرپرسانەی سزایان بەسەر سەپێندراوە ئەمانەن، حەسەن فەزڵوڵڵا، ئیبراهیم مووسەوی، و حوسێن حاج حەسەن پەرلەمانتاری حزبوڵڵا و محەمەد عەبدولموتەڵیب فەنیچ، سەرکردە لە ئەنجوومەنی جێبەجێکردنی حزبوڵڵا و محەممەد رەزا شەیبانی، باڵیۆزی دەستنیشانکراوی ئێران بۆ لوبنان هەروەها ئەحمەد ئەسعەد بەعلبەک و عەلی ئەحمەد سەفەوی ئەندامانی بزووتنەوەی ئەمەل و عەمید خەتار ناسرەددین و عەقید سەمیر حەمادی کە دوو ئەفسەری سوپای لوبنانن.

ئەم سزایانەی دوایی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە کاتێکدایە، کە واشنتن لە ساڵی 1997ـەوە حزبوڵڵای لوبنانی خستووەتە لیستی رێکخراوە تیرۆریستییە بیانییەکان. لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا، ستراتیژیەتی ئەمریکا لە سزادانی سەرکردە سەربازییەکانەوە گۆڕاوە بۆ بە ئامانجگرتنی باڵە سیاسییەکە و هاوپەیمانەکانی حزبوڵڵا لە ناو حکوومەت و پەرلەمانی لوبنان.