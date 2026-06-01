نێچیرڤان بارزانی پیرۆزبایی لە یەکێتی دەکات
ئەمڕۆ دووشەممە، 1ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتی کرد.
دەقی پەیامی نێچیرڤان بارزانی؛
بهڕێز بافڵ جهلال تاڵهبانى
سهرۆكى يهكێتيى نيشتمانيى كوردستان
سڵاو و ڕێز..
له ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستاندا، به گهرمى پيرۆزبايى لە بەڕێزتان و سەرکردایەتی و ئەندامان و تەواوی جەماوەری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەکەم و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم. لەم یادەدا پێگەی مێژوویی و خهبات و تێکۆشانی خوالێخۆشبوو سەرۆک مام جەلال بەرز دەنرخێنین و به ڕێزهوه يادى دهكهينهوه.
یەکێتی كه مێژوويهكى درێژى خهباتى لهپێناو مافهكانى گهلى كوردستاندا ههيه و لهم ڕێگهيهدا به ههزاران شههيدى داوه، هەمیشە خاوەن پێگەیەکی گرنگ و کاریگەر بووە لە پرۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستان و عێراقدا. لەم یادەدا دووپاتی دەکەینەوە كه زیاتر لە ههموو كاتێك بەرپرسیاريهتیی هاوبەش، تەبایی و کاری پێکەوەیی لەنێوان سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکاندا پێويسته، تا پێکەوە بتوانین پارێزگاری لە قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان و مافەکانی گەلى كوردستان بکەین.
هیواخوازم ئەم بۆنەیە ببێتە دەرفەتێکی نوێ بۆ بەهێزکردنی یەکڕیزیی نیشتمانی و باڵادەستکردنی زمانی گفتوگۆ و لێکگەیشتن لەپێناو چارهسهركردنى كێشهكان، سەقامگیری، گەشەپێدان و داهاتوویەکی باشتر و شایستە بۆ گەلی کوردستان.