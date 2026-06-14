ئێران: لە ئەمڕۆوە راگرتنی جەنگ و هەڵگرتنی گەمارۆکان دەستپێدەکات

پێش 20 خولەک

کازم غەریب ئابادی، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، رایگەیاند؛ دەقی یاداشتی لێکگەیشتن لەنێوان ئێران و ئەمریکا کۆتایی هاتووە. ئاشکراشی کرد، لە بەرەبەیانی ئەمڕۆوە دوو بڕیاری دەستبەجێ دەچنە واری جێبەجێکردنەوە: کۆتاییهێنان بە جەنگ و ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە هەموو بەرەکان بە لوبنانیشەوە و هەڵگرتنی گەمارۆی دەریایی ئەمریکا.

غەریب ئابادی ئاماژەی بەوە کرد، دانوستانەکان کاتی زۆریان خایاندووە و بە نێوەندگیریی وڵاتانی پاکستان و قەتەر بووە. وەفدێکی قەتەری دوێنێ گەیشتووەتە تاران و بۆ ماوەی 15 کاتژمێر گفتوگۆیان کردووە. تاران تەنیا دوای جێگیرکردنی دواین داواکارییەکانی لەناو دەقەکەدا، رەزامەندی لەسەر رێککەوتنەکە دەربڕیوە.

غەریب ئابادی جەختی کردەوە کە ئەم رێککەوتنە لەسەر بنەمای بێ متمانەیی نووسراوە و ئێران چاودێری جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی ئەمریکا دەکات.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، چوونە ناو دانوستانێکی 60 رۆژە مەرجدارە بە دڵنیابوونەوە لە راگرتنی جەنگ ، هەڵگرتنی گەمارۆکان و ئازادکردنی پارە بلۆککراوەکانی ئێران. ئەو دانوستانە نوێیە بابەتەکانی وەک: لابردنی هەموو سزاکان، دۆسیەی ئەتۆمی، و ئاوەدانکردنەوە لەخۆ دەگرێت.

بەرپرسە ئێرانییەکە گوتیشی؛ دەستکەوتەکانی ئێران لەم رێککەوتنەدا زۆرن، بەڵام هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی دەستیان لەسەر پەلەپیتکەیە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر پێشێلکارییەک.

لە لایەکی دیکەوە، دۆناڵد ترەمپ لە رێگەی پلاتفۆرمی "تروس سۆشیاڵ"ەوە رێککەوتنەکەی پشتڕاستکردەوە و رایگەیاند؛ گەرووی هورمز بەبێ باج دەکرێتەوە و گەمارۆی دەریایی ئەمریکا دەستبەجێ هەڵدەگیرێت، گوتیشی: "با نەوت بڕوات".