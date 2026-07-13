سێنتکۆم: ئەمڕۆ دەست بە جێبەجێکردنی گەمارۆی دەریایی بۆ سەر ئێران دەکەین

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ( سێنتکۆم ) راگەیاند، ئەمڕۆ دەست دەکەن بە جێبەجێکردنی گەمارۆی دەریایی بۆ سەر وڵاتی ئێران.

دووشەممە 13ـی تەمووزی 2026، رۆژنامەی "نیویۆرک تایمز" لە زاری گوتەبێژی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکاوە ( سێنتکۆم ) گواستییەوە: "ئێستا کار دەکەین بۆ داڕشتنی وردەکارییەکان و هەماهەنگی پێویست بۆ دووبارە سەپاندنەوەی گەمارۆی دەریایی بەسەر ئێراندا."

هەروەها گوتیشی: "درەنگانی ئەمڕۆ دەست بە جێبەجێکردنی گەمارۆکە دەکەین و کاتە ورد و دیاریکراوەکەی رادەگەیەنین."

لە پەرەسەندنێکی نوێی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ تاران، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا دووبارە سەپاندنەوەی گەمارۆی بەسەر ئێراندا راگەیاند و پلانێکی ئاشکرا کرد بۆ ئەوەی ئەمریکا ببێتە پارێزەری گەرووی هورمز.

ترەمپ لە رێگەی پلاتفۆرمی "تروس سۆشیاڵ"ەوە گوتی: " گەرووی ستراتیژیی هورمز بە کراوەیی دەمێنێتەوە، بەڵام بەبێ بەشداریی ئێران. ترەمپ ئاشکرای کرد، وڵاتەکەی بڕیاری داوە گەمارۆیی دەریایی بەسەر ئێران لە گەرووەکە جێبەجێ بکات، کە ئامانج لێی رێگریکردنی تەنیا کەشتییەکانی ئێران و کڕیارەکانیانە لە چوونەژوورەوە یان چوونەدەرەوە.

سەرۆکی ئەمریکا جەختی کردەوە، وڵاتانی دیکە دەتوانن بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و ئازاد سوود لە گەرووەکە وەربگرن، بەڵام لەمەودوا ئەمریکا بە فەرمی وەک پاسەوانی گەرووی هورمز مامەڵە دەکات.

ترەمپ رایگەیاند، وەک پرەنسیپێکی دادپەروەری، دەبێت ئەمریکا بەرامبەر ئەو ئەرکە ئەمنییەی دەیگرێتە ئەستۆ قەرەبوو بکرێتەوە. بەپێی بڕیارەکە، بە رێژەی 20% قەرەبوو وەردەگرین لە هەموو ئەو کاڵا و بارانەی کە لە گەرووەکەوە دەگوازرێنەوە، تاوەکو تێچووی دابینکردنی ئاسایش و سەلامەتی لەو ناوچە پڕ گرژییەی جیهاندا دابین بکرێت.

سەرۆکی ئەمریکا دووپاتی کردەوە، پرۆسەی جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە و پێکهێنانی هێزی پێویست دەستبەجێ دەستپێدەکات، ئەم هەنگاوەی واشنتن وەک وەرچەرخانێکی مێژوویی لە کۆنترۆڵکردنی بازرگانیی نێودەوڵەتی و فشار خستنە سەر کەرتی وزەی ئێران تەماشا دەکرێت.

هاوکات حوسێن موحیبی، گوتەبێژی سوپای پاسدارانی ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" ڕایگەیاند، واشنتن بە شێوەیەکی جددی ئاسایشی دابینکردنی وزەی جیهانی خستووەتە مەترسییەوە و دەبێت بەرپرسیارێتیی لێکەوتەکان هەڵبگرێت".