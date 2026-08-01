جێنشینی سعوودیە داوای هێورکردنەوەی دۆخەکە لە ترەمپ دەکات

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تۆڕی "CBS"ی ئەمریکی بڵاویکردەوە، محەمەد بن سەلمان، جێنشینی سعوودیە، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا ئەنجامداوە و تێیدا داوای لێکردووە دانبەخۆدا بگرێت و بارودۆخەکە بەرەو هێورکردنەوە ببات.

بەگوێرەی زانیارییەکانی ئەو تۆڕە ئەمریکییە، پەیوەندییەکە رۆژی شەممە ئەنجامدراوە و تێیدا شازادە محەمەد بن سەلمان هۆشداریی داوە لە دەستپێکردنی گەڕێکی نوێی هێرشی سەربازی بۆ سەر ئێران. هەروەها نیگەرانیی خۆی نیشانداوە سەبارەت بەو ئامانجانەی ئەگەری هەیە واشنتن لە ناوخۆی ئێران بییانکاتە ئامانج، بەتایبەت ژێرخانە گرنگەکانی ئەو وڵاتە.

لەلایەکی دیکەوە، دۆناڵد ترەمپ لە رێگەی سەکۆی "تروس سۆشیاڵ"ەوە رایگەیاند، بڕیاری داوە هێرشەکان بۆ سەر ئێران رابگرێت. ترەمپ ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم هەنگاوە لەسەر داوای تاران و چەند وڵاتێکی دیکەی ناوچەکە بووە.

ترەمپ ئەوەشی ئاشکرا کردووە، لایەنە پەیوەندیدارەکان لەسەر هێڵە گشتییەکانی رێککەوتنێکی بەپەلە گەیشتوونەتە ئەنجام. بە وتەی ئەو، ئەم رێککەوتنە گەرەنتی کردنەوەی دەستبەجێ و تەواوەتی گەرووی هورمز دەکات، جگە لەوەی بە یەکجاری کۆتایی بە هەڕەشە ئەتۆمییەکانی ئێران دەهێنێت.