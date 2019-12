View this post on Instagram

اینجا مجلس پارلمانی پرتقال است و این خانم که دچار بیماری لکنت زبان است نماینده می‌باشد در دو دقیقه سخنرانی حوصله ما که سر رفت ولی در این مجلس کسی نمی‌خندد! کسی با گوشی خود بازی نمی‌کند! کسی با بغل دستی‌اش صحبت نمی‌کند! همگی حواس و گوش شده‌اند و سخنان این خانم توجه دارند. چون رفاه کشور برایشان حائز اهمیت است. #مجلس #پارلمان_پرتقال #پارلمان #مجلس_شورای_اسلامی #انتخابات_مجلس #نماینده #نماینده_مجلس