اربیل (کوردستان۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی روز یک‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ در توییتی بە مناسبت دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان از اقلیم کوردستان، این دیدار را به‌عنوان دیداری تاریخی وصف کرد.

پرزیدنت بارزانی در این توییت نوشت: " قداست پاپ را بە گرمی خوش‌آمد می‌گویم. دیدار ایشان از اقلیم کوردستان و عراق دیداری تاریخی است."

پرزیدنت بارزانی هم‌چنین نوشته است: " پاپ حامل پیام پیروزی همزیستی و آشتی است."

پرزیدنت بارزانی پس از دیدار با رهبر کاتولیک‌های جهان در توییتی دیگر، نوشت: " در اربیل بە دیدار قداست پاپ در اربیل شرفیاب شدم، دیدار قداست پاپ نشانه‌ی ارزش‌های والای گذشت و همزیستی مسالمت‌جویانەی جامعه‌ی کوردستان است."

صبح روز یکشنبه پاپ فرانسیس در دیدار با پرزیدنت بارزانی بە خاطر محافظت از اقلیت‌ها مخصوصاً از ایشان سپاسگزاری کرد و گفت: " شما همچون برادر از مسیحی‌ها استقبال کردید.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه طی مراسمی در فرودگاه بین‌المللی اربیل مورد استقبال مقامات عالی‌رتبه‌ی کوردستان و نمایندگان همه‌ی اقلیت‌های دینی قرار گرفت.

/ا.م

