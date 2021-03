سرکنسول بریتانیا از دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- سرکنسول بریتانیا در اقلیم کوردستان، از استقبال گرم دولت اقلیم کوردستان از رهبر کاتولیک‌های جهان قدردانی کرد.

جیمز سورنتون، سرکنسول بریتانیا در اقلیم کوردستان، در یک پیام توئیتری، به خاطر استقبال گرم از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در اقلیم کوردستان، از دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:" از دولت اقلیم کوردستان قدردانی می‌کنم که به شکلی موفقیت آمیز سفر پاپ به اقلیم کوردستان را هماهنگ ساخت".

جیمز سورنتون، افزوده است:" سفر مهمی بود که تا مدت زمان بسیاری در خاطر ما خواهد ماند".

سرکنسول بریتانیا، در مراسم مذهبی ویژه پاپ در ورزشگاه فرانسو هریری در پایتخت اقلیم کوردستان، شرکت کرد و در باره آن نوشته است:" با شرکت در آن مراسم مفتخر شدم، جامعه مسیحیان به همراه مسلمانان، ایزدی‌ها و سایرین در اقلیم کوردستان در صلح زندگی می‌کنند و این مستدام باد".

Thank you to the @Kurdistan Regional Government for successfully organising the Pope's visit to the #KRI. An important visit that will be long remembered. https://t.co/i0NHla7ILV