نیروهای پ ک ک و ارتش عراق در شنگال درگیر شدند

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- در اثر درگیری میان نیروهای وابسته به حزب کارگران کوردستان و ارتش عراق در منطقه شنگال، یک سرباز عراقی زخمی شد.

بر پایه گزارش‌‌های رسیده به (کوردستان٢٤)، امروز نیروهای وابسته به حزب کارگران کوردستان (پ ک ک) در بخش سنونه در حوزه شنگال، با نیروهای ارتش عراق درگیر شده‌اند.

علت درگیری، عدم پایبندی ارتش عراق به توافق ملحق کردن هزار و پانصد شبه نظامی وابسته به (پ ک ک) به صفوف ارتش این کشور گزارش شده است.

این شبه نظامیان که عضو نیروهای (محافظ ایزدیخان/ بیت ایزدی‌ها) هستند، بر اساس توافق قبلی بایستی در صفوف ارتش عراق پذیرفته شوند، اما گزارش‌ها حاکی از آنند که ارتش عراق از پذیرش آنها خودداری می‌کند.

در اثر درگیری، یک سرباز ارتش عراق زخمی شده و یکی از خودروهای ارتش عراق نیز توسط شبه نظامیان توقیف شده است.

به دنبال این درگیری، شبه نظامیان و هواداران (پ ک ک) در غرب خانَ سور واقع در بخش سنونه و در مرکز شهر شنگال، اقدام به تظاهرات کرده‌اند.

با وجود این که در مدت ١٠ روز گذشته، ارتش عراق سه تیپ خود را در مرز میان عراق و سوریه در منطقه مستقر کرده است، اما هنوز توافق عادیسازی اوضاع شنگال، میان اقلیم کوردستان و بغداد، به منظور اخراج نیروهای شبه‌نظامی، اجرا نشده است.

(پ ک ک) و حشد شعبی، با توافق عادی‌سازی اوضاع شنگال مخالف هستند.

