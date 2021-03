نمایندگان بریتانیا، آمریکا، آلمان و هلند در مورد روند اصلاحات در نیروهای پیشمرگه گفتگو کردند

اربیل (کوردستان۲۴)- هانس آکربوم، سرکنسول هلند در پایتخت اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۲۵اسفند ۱۳۹۹ از نشست نمایندگانی سیاسی و فرماندهان نظامی بریتانیا، آمریکا، آلمان و هلند در مورد روند اصلاحات در نیروهای پیشمرگه خبر داد.

سرکنسول هلند در اربیل در توییتی نوشت: " جلسه‌ی سازنده‌ی با مشاوران نظامی و دیپلمات‌های بریتانیا، ایالات‌متحده، آلمان و هلند در مورد روند اصلاحات در نیروی پیشمرگه برگزارش شد.

سرکنسول هلند در ادامه‌ی این توییت نوشت: " در مورد چگونگی پیشرفت اقدامات انجام‌شده بحث کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم در به رنامەی اصلاحات را یک گام جلوتر برداریم، مهم است."

در پی مقاومت نیروهای پیشمرگه در برابر حملات داعش نیروهای بین‌المللی ضد داعش همزمان با آموزش نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان، دولت اقلیم کوردستان را در جهت پیشبرد برنامه‌ی اصلاحات در این نیرو یاری می‌نمایند.

/ا.م

Constructive meeting with the military advisers and diplomats from the UK, US, Germany and the Netherlands about the #Peshmerga Reform Program. Important to discuss how the implementation is progressing and how we can take the reforms a step further. pic.twitter.com/3J08HfpNMz