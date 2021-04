آنتونی بلینکن: نسبت به گفتگوهای راهبردی با عراق خوشبین هستم

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر امور خارجه آمریکا، نسبت به دور سوم گفتگوهای راهبردی بغداد – واشنگتن، ابراز خوشبینی کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک پیام توئیتری در باره دور سوم گفتگوهای راهبردی بغداد – واشنگتن، اعلام کرد:" دیدار با وزیر امور خارجه عراق، دکتر فواد حسین، در اولین دور گفتگوهای راهبردی ایالات متحده و عراق در زمان وزارت من، برایم مایه افتخار است".

بلینکن نوشته است:" پس از بررسی پیشرفت‌های به دست آمده در تمام زمینه‌های مشترک گسترده و راهبردی، خوشبین هستم".

دور سوم گفتگوهای راهبردی بغداد – واشنگتن، اولین دور گفتگوی عراقی‌ها با دولت جدید آمریکا است که روز چهارشنبه ١٨ فروردین ١٤٠٠، از طریق ویدیو کنفرانس با حضور وزرای امور خارجه عراق و ایالات متحده برگزار شد.

دور اول و دور دوم گفتگوها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترمپ برگزار شدند.

It was a privilege to speak with Iraqi Foreign Minister Dr. Fuad Hussein at my first U.S.-Iraq Strategic Dialogue as Secretary of State. I'm optimistic about the road ahead after the review of the progress we've made in each area of our broad and strategic partnership. pic.twitter.com/Z6HozvRZRk