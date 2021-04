هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از بمباران مخفی‌گاه‌های داعش در رشته کوه حمرین خبر داد.

وین ماروتو، سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، در یک پیام توئیتری اعلام کرد:" جنگنده‌های نیروی هوایی عراق با هماهنگی نهادهای امنیتی، عملیاتی موفق در رشته کوه حمرین به انجام رساندند.

وی افزود؛ جنگنده‌های اف١٦ نیروی هوایی عراق، چند مخفی‌گاه داعش را منهدم کرده و شماری از شبه نظامیان داعش را به هلاکت رسانده‌اند.

