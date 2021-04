آمریکا: حملات به اقلیم کوردستان عراق موجب خشم ما شده است

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، حمله تروریستی به فرودگاه بین‌المللی هَولِر/اربیل را موجب خشم کشورش اعلام کرد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک پیام توئیتری، در باره حمله تروریستی به فرودگاه بین‌المللی هَولِر، اعلام کرد:"حملات به اقلیم کوردستان عراق موجب خشم ما شده است".

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد:" مردم عراق از دیر باز از این نوع خشونت و نقض حاکمیت خود رنج می‌برند".

Outraged by reports of attacks in the Iraqi Kurdistan Region. The Iraqi people have suffered for far too long from this kind of violence and violation of their sovereignty.