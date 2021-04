جنین پلاسخارت: حوادث شب گذشته تلاش خطرناکی دیگر برای ایجاد تشنج و تهدید ثبات عراق است

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- نماینده سازمان ملل متحد در عراق، خواستار هماهنگی سریع دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق، برای جلوگیری از تکرار حملات تروریستی شد.

جنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل متحد در عراق، در یک پیام توئیتری در باره حملات شب گذشته به فرودگاه بین‌المللی هَولِر/اربیل، اعلام کرد:" حوادث شب گذشته در اقلیم کوردستان، تلاش خطرناکی دیگر برای ایجاد تشنج و تهدید ثبات عراق است".

نماینده سازمان ملل متحد در عراق، در توئیت خود نوشته است:" کاملا این گونه حملات را محکوم می‌کنیم و از دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق می‌خواهیم که سریعا تلاش‌های خود را برای جلوگیری از تکرار آن هماهنگ کنند".

Last night’s events in the Kurdistan Region are another example of reckless attempts to inflame tensions and threaten Iraq’s stability. We condemn these acts of violence and urge the Federal and Kurdistan governments to act swiftly and in unison to prevent further escalation.