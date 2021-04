مسرور بارزانی از اعلام موضع ائتلاف ضد داعش تقدیر کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز جمعه ۲۷ فروردین۱۴۰۰ در توییتی از اعلام موضع اعضای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش درمورد حمله‌ی تروریستی اخیر بە فرودگاه بین‌المللی اربیل قدردانی کرد.

نخست‌وزیر، در این پیام نوشت از موضع دوستان و شرکای عراق و اقلیم کوردستان تقدیر می‌نمایم کە به‌طور یکپارچه حمله‌ی اخیر اربیل را محکوم کردند.

مسرور بارزانی در ادامه نوشت. ما هدفی مشترک داریم کە عبارت از حفظ ثبات و امنیت همه‌ی مردم عراق و پیروزی در جنگ با داعش است.

پیش‌تر، کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک حمله‌ی اخیر فرودگاه اربیل را بە شدت محکوم کرده بودند.

وزارت داخله‌ی اقلیم کوردستان نیمەشب چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ از حمله به پایگاه نیروهای ائتلاف ضد داعش مستقر در فرودگاه بین‌المللی اربیل با استفاده پهپاد حامل مواد منفجره‌ی تی‌ان‌تی خبر داد.

همزمان "واین مارتو" سخنگوی ائتلاف ضد داعش در گفتگو با کوردستان ۲۴ ضمن تأیید این خبر گفت این حمله تلفات جانی در پی نداشته است.

/ا.م

I welcome this clear, unanimous condemnation by friends and partners of Iraq and the Kurdistan Region of the recent attack on Erbil.



We have a common goal: stability and security for all the Iraqi peoples and victory in the war on ISIS.