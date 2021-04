مسرور بارزانی در پی واژگون شدن قطار مسافربری با مردم مصر ابراز همدردی کرد

اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰، در پی کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر براثر حادثه‌ی واژگونی قطار در مصر با مردم این کشور ابراز همدردی کرد.

نخست‌وزیر در توییتی نوشت: " در پی شنیدن خبر خروج قطار در مصر بسیار ناراحت شدم و با خانواده‌ی قربانیان و حاکمیت و ملت مصر ابراز همدردی می‌نمایم."

I’m deeply saddened by the news of a derailed train in Egypt today. I extend my condolences to the families of the victims and the Egyptian leadership and people. My thoughts are with you at this difficult time -mb.