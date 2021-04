اربیل(کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰پیامی در مورد روز جهانی زمین منتشر کرد.

مسرور بارزانی با توییت ویدیویی از فعالان محیط‌‌زیست کوردستان با هاشتاگ روز زمین، نوشت: "من به کاری که روژین و دوستانش برای پاک نگه‌داشتن شهر خود انجام می‌دهند افتخار می‌کنم. همه ما باید برای مبارزه با تشدید بحران آب‌وهوا اقدام کنیم.

I’m proud of the work Rojin and her friends do to keep their city clean. We must all act together to tackle the accelerating climate crisis. #EarthDay pic.twitter.com/NgkSdksFkN