سفیر بریتانیا در بغداد بر حمایت کشورش از نیروهای پیشمرگه در برابر داعش تأکید کرد

اربیل (کوردستان۲۴)- استفان هیکی سفیر بریتانیا در عراق روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، در توییتی در خصوص حمله‌ی داعش به نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان، بار دیگر بر حمایت کشورش از اقلیم کوردستان تأکید کرد.

سفیر بریتانیا در عراق فدرال در این تویت نوشت: " بریتانیا در جنگ علیه داعش حامی اقلیم کوردستان، پیشمرگه و همەی عراقی‌ها است."

استفان هیکی، در ادامه‌ی این توییت، نوشته است: " ما بە حمایت و همکاری نظامی و توسعه‌ای برای شکست داعش ادامه‌ خواهیم داد."

استفان هیکی در ادامه‌ی این توییت، با اشاره بە لزوم هماهنگی میان اربیل و بغداد نوشت: " از تلاش‌های اربیل و بغداد برای پایان دادن بە خلاء امنیتی در مناطق مورد منازعه حمایت می‌کنیم."

تروریست‌های داعش دقایق اولیەی بامداد روز شنبه سنگرهای پیشمرگه در ارتفاعات "زورگه زراو" در استان کرکوک را موردحمله قرار دادند کە در نتیجه‌ای آن سه تن از پیشمرگان شهید و دو پیشمرگه‌ی دیگر نیز مجروح شدند.

The UK🇬🇧 stands in solidarity with the KRI, the Peshmerga and all Iraqis in the fight vs Daesh.



We will continue to provide military + development aid to Iraq to defeat Daesh. And we will support efforts by Baghdad + Erbil to end the security vacuum in the disputed territories. https://t.co/3P6F3JFD7M