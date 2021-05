اربیل (کوردستان ۲۴)- نمایندگی دیپلماتیک آمریکا، فرانسه و آلمان در پایتخت اقلیم کوردستان در پی حمله‌ی داعش بە سنگر مدافعان کوردستان، بار دیگر بر حمایت کشورهایشان از نیروهای پیشمرگه تأکید کردند.

در توییت سرکنسولگری آمریکا در اربیل آمده است کە " مراتب تسلیت خویش را بە دولت اقلیم کوردستان و خانواده‌های پیشمرگانی اعلام می‌داریم کە در حملەی داعش در پردهِ شهید شدند. کنسولگری این کشور در اربیل بر حمایت آمریکا از نیروهای پیشمرگه تا ریشه‌کن کردن کامل داعش تآکید کرده است.

The @USConGenErbil offers its condolences to the Kurdistan Regional Government n families of Peshmergas killed during an ISIS attack in Pirde (AltunKupry). The US remains committed to standing w/ Peshmerga n other #Iraqi security forces to ensure that ISIS is completely defeated. pic.twitter.com/b6TFPFZkPW — U.S. Consulate General Erbil (@USConGenErbil) May 2, 2021

سرکنسوگری فرانسه در اربیل نیز با انتشار توییتی بە زبان کوردی، نوشت: " کنسول‌خانه‌ی عمومی فرانسه در اربیل تسلیت خود را بە خانواده‌های آن سه پیشمرگه‌ای کە در نبرد با داعش در پردهِ شهید شدند اعلام می‌دارد و با رفقای زخمی همدردی می‌کند.

در ادامه‌ی توییت کنسولگری فرانسه آمده است کە " جنگ با داعش، جنگ مشترک ما است و لازم است کە دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان هماهنگی خود را در جهت منافع امنیتی همه‌ی عراقی‌ها تعمیق نمایند.

کنسولگری آلمان در اربیل نیز با انتشار توییتی اعلام کردە است: "ما از شهید شدن رزمندگان پیشمرگه کە توسط داعش موردحمله قرار گرفتند، ناراحت هستیم. ما همدرد خانواده‌ی قربانیان هستیم."

در ادامه‌ی توییت کنسولگری آلمان در پایتخت اقلیم کوردستان آمده است کە" آلمان بە پشتیبانی از نیروی پیشمرگه ادامه خواهد داد."

We are saddened by the deaths of Peshmerga fighters who were attacked by ISIS terrorists. Our thoughts are with the families of the victims. Germany will continue to support the #Peshmerga and work as part of #OIR to defeat completely ISIS.

— German Consulate Erbil (@GermanyInKRI) May 2, 2021

تروریست‌های داعش دقایق اولیەی بامداد روز شنبه‌ی گذشته سنگرهای پیشمرگه در ارتفاعات "زورگه زراو" در حوالی شهرک پرده در استان کرکوک را موردحمله قرار دادند کە در نتیجه‌ای آن سه تن از پیشمرگان شهید و دو پیشمرگه‌ی دیگر نیز مجروح شدند.

مقامات سیاسی و نظامی اقلیم کوردستان می‌گویند تروریست‌ها با استفاده از خلائی کە در مناطق کوردستانی خارج از اقلیم کوردستان بە دلیل عدم حضور قوای پیشمرگه بە وجود آمده، بە اقلیم کوردستان حمله می‌کنند.

/ا.م