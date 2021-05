نچیروان بارزانی: از مورد هدف قرار دادن اماکن مقدس نگران و خواستار حل مسالمت آمیز میان فلسطین و اسرائیل هستیم

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی نگرانی خود را از تشنجات اخیر میان اسرائیل و فلسطین ابراز داشت.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در یک پیام توئیتری در باره تشنجات اخیر میان اسرائیل و فلسطین، اعلام کرد:" از مورد هدف قرار دادن اماکن مقدس نگران و خواستار حل مسالمت آمیز هستیم، همزمان همه طرف‌ها را به تحمل دعوت می‌کنم".

رئیس اقلیم کوردستان، افزوده است که از وقوع خشونت‌های اخیر میان فلسطین و اسرائیل نگران هستیم که موجب قربانی شدن شهروندان و به ویژه مورد هدف قرار دادن کودکان شده است.

We are very concerned about the recent violence between Israelis and Palestinians that claimed the lives of civilians, including children, and targeted holy sites. We call for restraint and a peaceful solution for the current unrest.