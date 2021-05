پرزیدنت بارزانی: لیلا قاسم نماد آزادیخواهی و فداکاری دختر کورد است

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی، با انتشار پیامی به مناسبت ٤٧مین سالیاد اعدام لیلا قاسم و همراهانش، وی را نماد آزادیخواهی و فداکاری دختر کورد خواندند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، در ٤٧مین سالیاد اعدام لیلا قاسم و همراهانش، در حساب رسمی توئیتر خود پیامی منتشر کردند.

در پیام پرزیدنت بارزانی آمده است:" لیلا قاسم نماد آزادیخواهی و فداکاری دختر کورد است. او در راه ملت خود مرگ سربلندانه را انتخاب کرد، اما حاضر نبود سرافکندگی را قبول کند و از اعتقاداتش دست بکشد و قد خم نکرد".

پرزیدنت بارزانی نوشته‌اند:" در ٤٧مین سالیاد اعدام لیلا قاسم و همراهانش از سوی رژیم سابق عراق، هزاران درود بر روح پاک شهید لیلا و همه شهدای راه آزادی".

لیلا قاسم از اولین شهدای زنان مبارز کورد است که به دلیل فعالیت در صفوف پارت دمکرات کردستان از سوی رژیم سابق عراق دستگیر و شهید شد.

Today marks the 47th anniversary of the execution of Leyla Qasim, a symbol of resilience for all Kurdish women. Ms. Qasim, for the pursuit of her nation, chose death over bowing down to the oppressor. May peace be upon the soul of Ms. Qasim and all the martyrs of liberty. pic.twitter.com/EL0rUpOHR6