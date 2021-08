میشل رنتار: هلند برای کمک به بازسازی شنگال آمادگی دارد

اربیل (کوردستان٢٤)- سفیر هلند در عراق، آمادگی کشورش را برای کمک به بازسازی شهر شنگال اعلام کرد.

میشل رنتار، سفیر هلند در عراق که اوایل ماه جاری میلادی و در آستانه هفتمین سالگرد کشتار ایزدی‌ها از سوی داعش به شنگال سفر کرد، ضمن بازدید از نقاط مختلف آن شهر و دیدار با برخی مسئولان، اعلام کرد که هلند از اولین کشورهای جهان بوده که جنایات داعش در شنگال را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته است.

وی تاکید کرد که جامعه بین‌الملل وظیفه دارد به ایزدی‌ها کمک کند و باید این شهر را مورد توجه قرار دهد.

سفیر هلند در عراق، آمادگی کشورش را برای کمک به بازسازی شنگال اعلام کرد و در دیدار با شرف نائف رشوکا، مدیر اداره کشاوری شنگال، با اشاره به اینکه احیای کشاورزی در شنگال امری دشوار است، موضوع پروژه‌های احتمالی در شنگال را مورد بررسی قرار داد.

هلند پیش از این در اطراف شهر موصل بودجه برخی پروژه‌های کشاورزی را تامین کرده است.

توئیت میشل رنتار در باره دیدار با مدیر کشاورزی شنگال:

No return without jobs! Ambassador @MRentenaar discussing agricultural possibilities in the Sinjar region with Sinjari Director of Agriculture, Mr. Sharaf Nayef Rashouqa. pic.twitter.com/uk1kvMnn4L