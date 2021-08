سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد داعش از بازگشت یک واحد نیروهای آمریکایی از عراق بە کویت خبر داد

اربیل (کوردستان٢٤)- وین مارنتو سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش روز شنبه ١٦ مرداد، اعلام کرد کە یک واحد از نیروهای آمریکایی کە بە طور موقت برای اجرای مـأموریتی از کویت بە عراق آمده بود، بە این کشور بازگشت.

مارنتو در توییتی اعلام کرد این واحد نظامی کە بە "تی.‌او.اچ" معروف است و بە طور معمول از دو بالگرد و یک نیروی پیاده‌نظام تشکیل می‌شود، پس از اتمام مأموریت موفقیت‌آمیز خود از عراق بە کویت بازگشته‌‌ است.

Mission Complete. @CJTFOIR Over the Horizon Force recently completed a rapid deployment force protection mission in Iraq and returned to its home base in Kuwait. The OTH force normally consists of two CH-47 Chinook helicopters and an infantry company. pic.twitter.com/p5QsfDv1t5