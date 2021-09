جوزپ بورل درباره نشست خود با پرزیدنت بارزانی پیامی منتشر کرد

اربیل (کوردستان٢٤)- نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، نقش اقلیم کوردستان را در درهم شکستن داعش ارج نهاد.

جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، یک پیام توئیتری درباره نشست خود با پرزیدنت مسعود بارزانی، منتشر کرد.

در پیام بورل آمده است:" در دیدار با بارزانی نقش اقلیم کوردستان را در ثبات و امنیت منطقه بررسی کردیم".

نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، در پیام توئیتری خود تاکید کرده است:" نقش اقلیم کوردستان را در رویارویی و درهم شکستن داعش و همراهی با ائتلاف بین‌المللی ارج می‌نهم و به انجام وظایف خود در چهارچوب کارهای ناتمام پایبند خواهیم بود".

جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، روز سه‌شنبه ١٦ شهریور ١٤٠٠ به اقلیم کوردستان سفر کرد و با مسرور بارزانی، نخست وزیر و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز دیدار کرد.

Insightful discussion w/@masoud_barzani on the role of Kurdistan region in Iraq & security issues yesterday. I commend the important contribution of Kurdistan regional government in the efforts of the @coalition against Da’esh. We remain firmly committed - the job is not finished pic.twitter.com/MOchGJkyqg