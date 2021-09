اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۱۷ شهریور اظهار کرد کە پارلمان کوردستان از اقدامات دولت برای پیشبرد طرح بازسازی زیربنای اقتصادی حمایت کرده است.

نخست‌وزیر در توییتی نوشت: " پارلمان از اقدامات این کابینه برای رفع موانع مشاغل جدید حمایت کرده است.

ما پردازش را از ۳۲ روز به یک روز کاهش داده‌ایم. مراجعه ادارات دولتی از را از ۵۰ بار بە یک‌بار و هزینه‌ی این کار را بیش از ۹۰ درصد کاهش داده‌ایم.

مسرور بارزانی در ادامه‌ی این توییت نوشت: " ما راه را هموار می‌کنیم، بنابراین کارآفرینان ما می‌توانند آینده‌ی بهتری برای کورردستان بسازند.

/ا.م

Parliament has backed this cabinet’s actions to get rid of barriers to new businesses.



We've cut processing from 32 days to 1; visits to govt offices from 50 to 1; and cost by over 90%. We’re paving the way, so our entrepreneurs can build a better future for Kurdistan -mb.