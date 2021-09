اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ تعیین لیز تراس را بە عنوان وزیر خارجه‌ی بریتانیا تبریک گفت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در توییتی بە این مناسبت نوشت: " تعیین لیز تراس را بە عنوان وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا تبریک می‌گویم. انتظار دارم در امور مربوط به منافع مشترک، مخصوصاً در مور ثبات منطقه با همدیگر همکاری نماییم."

بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه درترمیم کابینه‌اش لیز تراس را به‌عنوان وزیر امور خارجه‌یِ بە جای دومینیک راب وزیر خارجه‌ی پیشین این کشور تعیین کرد.

I congratulate @trussliz on her appointment as the UK’s new Foreign Secretary. I look forward to working closely with her on shared interests, including regional stability -mb.