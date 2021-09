آمریکا ٧٠ خودروی ضد گلوله به وزارت پیشمرگ کوردستان اختصاص داد

اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از اختصاص تعداد ٧٠ خودروی ضد گلوله به وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان خبر داد.

وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که در چهارچوب حمایت‌های مالی و تسلیحاتی، آمریکا به منظور مقابله با داعش، تعداد ٧٠ خودروی ضد گلوله به وزارت پیشمرگ اقلیم کوردستان اختصاص داده است.

سخنگوی ائتلاف بین‌المللی همچنین تاکید کرده است که به تقویت و تجهیز هم‌پیمانان خود با هدف مقابله با تروریسم و تامین امنیت و ثبات، و حفاظت از نهادها ادامه خواهند داد.

ب.ن

Today, @KRG_MOPE received 70 armored vehicles thru the U.S. CTEF program, overseen by OIR. The @CJTFOIR will continue to help our partners build secure & resilient communities bolstered by capable & effective security & defense institutions. #StrongerTogether