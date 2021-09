اربیل (کوردستان ۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی، روز شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰، در چهارمین سالگرد برگزاری همه‌پرسی استقلال کوردستان، در توییتی بار دیگر حضور گسترده‌ی مردم کوردستان در همەپرسی استقلال کوردستان و آری گفتن ۹۳ درصد از شرکت‌کنندگان در آن همه‌پرسی را یادآور شد و از مردم کوردستان قدردانی کرد.

پرزیدنت بارزانی در این توییت نوشت: "۹۳درصد از آرای آری مردم کوردستان پیروزی بزرگی بود. سالگرد این پیروزی را بە ملت کوردستان تبریک می‌گویم، و آن قهرمانان را تقدیر نموده و چشم آنان را می‌بوسم کە قد خم نکردند."

The positive response of 93% of the participants of the Kurdistan Independence Referendum was a historic achievement. On the 4th anniversary of that spectacular victory, I commend the heroic people of Kurdistan for invariably refusing to bow down.