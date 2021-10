مسرور بارزانی از شرکت فعال نیروهای امنیتی کوردستان در انتخابات قدردانی کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، شامگاه روز جمعه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۰در توییتی از همه‌ی نهادهای امنیتی در خصوص شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق فدرال قدردانی کرد.

مسرور بارزانی در این توییت نوشت: "از همه‌ی نهادهای قهرمان امنیتی به خاطر حضور فعال در روند انتخابات سرتاسری امروز سپاسگزارم."

نخست‌وزیر همچنین خطاب به نیروهای امنیتی گفت: به خاطر محافظت از جامعه و انجام دادن وظایفتان از شما سپاسگزارم.

مسرور بارزانی همچنین گفت اطمینان کامل دارم که شما در روز انتخابات هم توانایی محافظت از رأی‌دهندگان در روز یکشنبه دارید.

Thank you to our brave security services for your strong turnout today across the Kurdistan Region and for the work you do to keep our communities safe. I have full confidence in your capacity to protect voters and families in the general vote on Sunday -mb.